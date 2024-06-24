ЕС будут покупать оружие для Украины на российские деньги

На регулярном заседании Совета ЕС министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение о переводе 1,4 млрд евро из замороженных российских активов в Европейский фонд мира для поддержки Украины. На эти деньги будет закупаться вооружение. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира. Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины. 1,4 млрд евро будут перечислены 3-го числа следующего месяца, еще 1 млрд евро — до конца года», — сказал Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции. Его слова передает ТАСС.
Эти финансовые ресурсы будут использованы для приобретения систем ПВО, боеприпасов и поддержки оборонной промышленности Украины. Верховный представитель также отметил, что вопрос о выделении Украине примерно 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира еще обсуждается, поскольку одна из стран блокирует эти траншы.
Ранее Боррель говорил, что первый транш военной помощи Украине из активов будет осуществлен на следующей неделе. Второй транш пройдет через несколько месяцев. Евросоюз также принял 14-й пакет антироссийских санкций.
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