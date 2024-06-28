Глава дагестанского Буйнакска добровольно ушел с поста

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Глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев добровольно покинул пост Фото:

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сложил свои полномочия. Об этом сообщила городская администрация. Нургудаев руководил городом с 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию.

«Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия 28 июня 2024 г», — сообщено в официальном telegram-канале администрации города. Там же отметили, что в период управления Нургудаева было реализовано множество федеральных и региональных программ: построены детские сады, благоустроены парки и скверы. Особенно значимым достижением стало строительство новой водоводной линии, которое решает проблему водоснабжения города.

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Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сложил свои полномочия. Об этом сообщила городская администрация. Нургудаев руководил городом с 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию. «Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия 28 июня 2024 г», — сообщено в официальном telegram-канале администрации города. Там же отметили, что в период управления Нургудаева было реализовано множество федеральных и региональных программ: построены детские сады, благоустроены парки и скверы. Особенно значимым достижением стало строительство новой водоводной линии, которое решает проблему водоснабжения города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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