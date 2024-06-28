Глава дагестанского Буйнакска добровольно ушел с поста

28 июня 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев добровольно покинул пост Фото: Исламудин Нургудаев/https://t.me/nurgudaev Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сложил свои полномочия. Об этом сообщила городская администрация. Нургудаев руководил городом с 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию. «Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия 28 июня 2024 г», — сообщено в официальном telegram-канале администрации города. Там же отметили, что в период управления Нургудаева было реализовано множество федеральных и региональных программ: построены детские сады, благоустроены парки и скверы. Особенно значимым достижением стало строительство новой водоводной линии, которое решает проблему водоснабжения города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сложил свои полномочия. Об этом сообщила городская администрация. Нургудаев руководил городом с 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию. «Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия 28 июня 2024 г», — сообщено в официальном telegram-канале администрации города. Там же отметили, что в период управления Нургудаева было реализовано множество федеральных и региональных программ: построены детские сады, благоустроены парки и скверы. Особенно значимым достижением стало строительство новой водоводной линии, которое решает проблему водоснабжения города.