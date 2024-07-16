Mash узнал, сколько денег потратили на охрану Канье Уэста в Москве

Mash: на охрану для Канье в Москве было потрачено 800 тысяч рублей

16 июля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Около 800 тысяч рублей было потрачено за два дня на охрану Канье Уэста в Москве Фото: Wikipedia / Phil Romans / CC BY-SA 2.0 На охрану Канье Уэста в Москве, когда рэпер приезжал на день рождения к Гоше Рубчинскому, потратили 800 тысяч рублей за два дня. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «На охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей. Это 9000 $ — за два дня в сопровождении вооруженных бойцов с опытом работы в горячих точках — это было принципиальным условием рэпера. Чтобы экс-спецназовцы одним своим видом отпугивали всех желающих сфоткаться», — добавил Mash. Встречающая сторона выставила свои условия по подбору охраны. Искали выходцев из спецназа, которые способны обойтись без конфликтов и всем своим видом остановить возможные происшествия, чтобы рэпер без проблем смог прогуляться на Красной площади и посетить разные локации, включающие «ГУМ», «Лужники» и «ВТБ-Арену». Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию 30 июля на день рождения своего друга Гоши Рубчинского. В Москве он пробыл два дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На охрану Канье Уэста в Москве, когда рэпер приезжал на день рождения к Гоше Рубчинскому, потратили 800 тысяч рублей за два дня. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «На охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей. Это 9000 $ — за два дня в сопровождении вооруженных бойцов с опытом работы в горячих точках — это было принципиальным условием рэпера. Чтобы экс-спецназовцы одним своим видом отпугивали всех желающих сфоткаться», — добавил Mash. Встречающая сторона выставила свои условия по подбору охраны. Искали выходцев из спецназа, которые способны обойтись без конфликтов и всем своим видом остановить возможные происшествия, чтобы рэпер без проблем смог прогуляться на Красной площади и посетить разные локации, включающие «ГУМ», «Лужники» и «ВТБ-Арену». Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию 30 июля на день рождения своего друга Гоши Рубчинского. В Москве он пробыл два дня.