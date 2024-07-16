В Белгородской области закроют въезды в 14 населенных пунктов

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Евгений Куйвашев на предприятии "Уральские локомотивы" Екатеринбург, досмотр, въезд запрещен, кпп, стоп, пункт контроля, бюро пропусков
В населенные пункты Белгородской области закроют въезд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области закроют въезд в 14 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что населенные пункты будут закрыты в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Гайворонском и Шебекинском городских округах. При этом впускать в них будут только мужчин по особому регламенту.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) делается все необходимое, однако требуется время, передает «Национальная служба новостей». Регион регулярно обстреливают украинские силы. Так, пресс-служба администрации Белгорода 16 июля сообщила об атаках на Шебекинский городской округ, сообщала MK.RU.

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В Белгородской области закроют въезд в 14 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что населенные пункты будут закрыты в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Гайворонском и Шебекинском городских округах. При этом впускать в них будут только мужчин по особому регламенту. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) делается все необходимое, однако требуется время, передает «Национальная служба новостей». Регион регулярно обстреливают украинские силы. Так, пресс-служба администрации Белгорода 16 июля сообщила об атаках на Шебекинский городской округ, сообщала MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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