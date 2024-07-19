Стало известно, какова вероятность выжить у украинской русофобки Фарион

Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове.
«Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщило украинская интернет-газета. По словам собеседника издания, ситуация остается критической.
Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок. Подробнее о том, кто такая Ирина Фарион, и ее антироссийских высказываниях — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.