19 июля 2024

Стало известно, какова вероятность выжить у украинской русофобки Фарион

Экс-депутат Рады Фарион находится в критическом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион
Во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион Фото:

Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове.

«Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщило украинская интернет-газета. По словам собеседника издания, ситуация остается критической.

Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок. Подробнее о том, кто такая Ирина Фарион, и ее антироссийских высказываниях — в материале URA.RU.

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Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове. «Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщило украинская интернет-газета. По словам собеседника издания, ситуация остается критической. Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок. Подробнее о том, кто такая Ирина Фарион, и ее антироссийских высказываниях — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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