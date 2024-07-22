В МЧС подтвердили взрыв газа в ТЦ Апшеронска. Фото

Сотрудники МЧС России устраняют последствия взрыва в ТЦ в Апшеронске
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В торговом центре в Краснодарском крае произошел взрыв (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газа в торговом центре в городе Апшеронск (Краснодарский край). Пострадали несколько человек, здание ТЦ почти полностью рухнуло, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

«Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.

Отмечается, что здание обрушилось на площади примерно в 100 квадратных метров. После этого начался пожар — 30 квадратных метров. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. На месте ЧП работают 28 специалистов, а также 10 единиц техники. Согласно неофициальным данным, пострадали 14 человек.

Взрыв в ТЦ в Краснодарском крае 22 июля: фото
Здание почти полностью обрушилось после взрыва
Фото:
Взрыв в ТЦ в Краснодарском крае 22 июля: фото
Фото:

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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газа в торговом центре в городе Апшеронск (Краснодарский край). Пострадали несколько человек, здание ТЦ почти полностью рухнуло, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. «Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что здание обрушилось на площади примерно в 100 квадратных метров. После этого начался пожар — 30 квадратных метров. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. На месте ЧП работают 28 специалистов, а также 10 единиц техники. Согласно неофициальным данным, пострадали 14 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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