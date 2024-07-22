Происшествия Пожары В МЧС подтвердили взрыв газа в ТЦ Апшеронска. Фото Сотрудники МЧС России устраняют последствия взрыва в ТЦ в Апшеронске 22 июля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + В торговом центре в Краснодарском крае произошел взрыв (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газа в торговом центре в городе Апшеронск (Краснодарский край). Пострадали несколько человек, здание ТЦ почти полностью рухнуло, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. «Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале . Отмечается, что здание обрушилось на площади примерно в 100 квадратных метров. После этого начался пожар — 30 квадратных метров. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. На месте ЧП работают 28 специалистов, а также 10 единиц техники. Согласно неофициальным данным, пострадали 14 человек. Здание почти полностью обрушилось после взрыва telegram-канал МЧС Краснодарского края Фото: telegram-канал МЧС Краснодарского края Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газа в торговом центре в городе Апшеронск (Краснодарский край). Пострадали несколько человек, здание ТЦ почти полностью рухнуло, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. «Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что здание обрушилось на площади примерно в 100 квадратных метров. После этого начался пожар — 30 квадратных метров. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. На месте ЧП работают 28 специалистов, а также 10 единиц техники. Согласно неофициальным данным, пострадали 14 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям