Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газа в торговом центре в городе Апшеронск (Краснодарский край). Пострадали несколько человек, здание ТЦ почти полностью рухнуло, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
«Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Апшеронске. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций», — сообщает пресс-служба в своем
Отмечается, что здание обрушилось на площади примерно в 100 квадратных метров. После этого начался пожар — 30 квадратных метров. Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. На месте ЧП работают 28 специалистов, а также 10 единиц техники. Согласно неофициальным данным, пострадали 14 человек.
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