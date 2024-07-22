Происшествия Пожары Shot: в ТЦ в Апшеронске произошел взрыв газа, пострадали 14 человек. Фото, видео 22 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + На месте ЧП работают спасатели (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Из-под завалов в Апшеронске (Краснодарский край) достали женщину. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Ранее в местном торговом ТЦ произошел взрыв газа, пострадали 14 человек. «Женщину только что спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске. Количество пострадавших увеличилось до 14», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. После этого начался пожар, который уже потушили. Несколько человек оказались под завалами. Официальной информации по этому поводу нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-под завалов в Апшеронске (Краснодарский край) достали женщину. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Ранее в местном торговом ТЦ произошел взрыв газа, пострадали 14 человек. «Женщину только что спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске. Количество пострадавших увеличилось до 14», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. После этого начался пожар, который уже потушили. Несколько человек оказались под завалами. Официальной информации по этому поводу нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям