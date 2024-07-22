Shot: в ТЦ в Апшеронске произошел взрыв газа, пострадали 14 человек. Фото, видео

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 7. Магнитогорск, мчс, окно, трагедия в магнитогорске, эпицентр взрыва, квартира 315, лестница
На месте ЧП работают спасатели (архивное фото) Фото:

Из-под завалов в Апшеронске (Краснодарский край) достали женщину. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Ранее в местном торговом ТЦ произошел взрыв газа, пострадали 14 человек.

«Женщину только что спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске. Количество пострадавших увеличилось до 14», — говорится в публикации.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. После этого начался пожар, который уже потушили. Несколько человек оказались под завалами. Официальной информации по этому поводу нет.

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Из-под завалов в Апшеронске (Краснодарский край) достали женщину. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Ранее в местном торговом ТЦ произошел взрыв газа, пострадали 14 человек. «Женщину только что спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске. Количество пострадавших увеличилось до 14», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. После этого начался пожар, который уже потушили. Несколько человек оказались под завалами. Официальной информации по этому поводу нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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