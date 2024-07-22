На месте ЧП работают спасатели (архивное фото)
Из-под завалов в Апшеронске (Краснодарский край) достали женщину. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Ранее в местном торговом ТЦ произошел взрыв газа, пострадали 14 человек.
«Женщину только что спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске. Количество пострадавших увеличилось до 14», — говорится в публикации.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. После этого начался пожар, который уже потушили. Несколько человек оказались под завалами. Официальной информации по этому поводу нет.
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