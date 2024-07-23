«Лишних денег нет»: Путин призвал следить за финансовой дисциплиной. Видео

23 июля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ заявил, что у государства нет лишних денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доходы бюджета от различных сфер возрастает, но лишних денег у государства нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвав председателя Счетной палаты (СП) Бориса Ковальчука внимательнее следить за финансовой дисциплиной. «Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые доходы подрастают. Но лишних денег нет. Я рассчитываю, что внимательно будете следить за финансовой дисциплиной», — сообщил Путин на встрече с Ковальчуком. Документ с содержанием их беседы опубликован на сайте kremlin.ru. Во время этой беседы председатель СП уведомил президента, что палата вернула в бюджет РФ 26 миллиардов рублей. Она выявила различные необоснованные применения пониженной ставки НДС, провела дополнительные взыскания платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров, а также осуществила другие мероприятия для возвращения денег в госбюджет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы бюджета от различных сфер возрастает, но лишних денег у государства нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвав председателя Счетной палаты (СП) Бориса Ковальчука внимательнее следить за финансовой дисциплиной. «Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые доходы подрастают. Но лишних денег нет. Я рассчитываю, что внимательно будете следить за финансовой дисциплиной», — сообщил Путин на встрече с Ковальчуком. Документ с содержанием их беседы опубликован на сайте kremlin.ru. Во время этой беседы председатель СП уведомил президента, что палата вернула в бюджет РФ 26 миллиардов рублей. Она выявила различные необоснованные применения пониженной ставки НДС, провела дополнительные взыскания платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров, а также осуществила другие мероприятия для возвращения денег в госбюджет.