Baza: в Курской области неизвестные в форме военных обстреляли людей в машине

Люди в военной форме обстреляли машину с гражданскими в Курской области
В Курской области неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В „Ладу Приору“ стреляли вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в машине находились двое человек, один из них был ранен и госпитализирован.
По данным канала, люди, открывшие стрельбу, были одеты в военную форму. В данный момент разыскивают авто, из которого раздались выстрелы.
URA.RU направило запрос в МВД Курской области. Ответ ожидается.
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