Baza: в Курской области неизвестные в форме военных обстреляли людей в машине

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Люди в военной форме обстреляли машину с гражданскими в Курской области
Люди в военной форме обстреляли машину с гражданскими в Курской области Фото:

В Курской области неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

«В „Ладу Приору“ стреляли вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в машине находились двое человек, один из них был ранен и госпитализирован. 

По данным канала, люди, открывшие стрельбу, были одеты в военную форму. В данный момент разыскивают авто, из которого раздались выстрелы. 

URA.RU направило запрос в МВД Курской области. Ответ ожидается.

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В Курской области неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в telegram-каналах.  «В „Ладу Приору“ стреляли вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в машине находились двое человек, один из них был ранен и госпитализирован.  По данным канала, люди, открывшие стрельбу, были одеты в военную форму. В данный момент разыскивают авто, из которого раздались выстрелы.  URA.RU направило запрос в МВД Курской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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