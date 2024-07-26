Мгновенная слава, трудности с алкоголем и потери близких: рыжему из «Иванушек» — 54

Андрей Григорьев-Апполонов отмечает день рождения 26 июля

26 июля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Андрею Григорьеву-Апполонову 54 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский певец и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля отмечает свой 54 день рождения. Поклонники знают его жизнерадостного и позитивного человека. Однако бессменный участник популярной группы столкнулся с немалым количеством испытаний на своем жизненном пути. О мгновенной славе рыжего из «Иванушек», проблемах с алкоголем и потерях близких — в материале URA.RU. Детство Андрей Григорьев-Апполонов родился в Сочи 26 июля 1970 года. Ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. Также в школьные годы увлекался теннисом и стал кандидатом с мастера спорта. После девятого класса он поступил в Сочинское педагогическое училище и в 18 лет стал учителем начальных классов, но в школе проработал лишь четыре месяца. Григорьев-Апполонов устроился в Сочинский театр мод «Мини-Макси», а с 1990 года стал режиссером-постановщиком в этом театре. В 1991 году он переехал в Москву и поступил на эстрадное отделение ГИТИСа, который окончил заочно. Мгновенная слава На втором курсе университета Андрей прошел кастинг для мюзикла «Метро», который проводил Варшавский драматический театр, и был принят в коллектив танцовщиком. В 1992 году на съемках клипа группы «Любэ» познакомился с будущим основателем «Иванушек» Игорем Матвиенко. Потом отправился на гастроли по Польше и США, где подружился с Игорем Сориным. В 1994 году Андрей стал членом группы «Иванушки International». В нее также вошли Сорин и Кирилл Андреев. Примечательно, что название у группы появилось внезапно. Поэт Герман Витке, когда увидел ребят, спросил: «Что это за Иванушки такие?». Первый альбом группы «Твои письма» в такими хитами, как «Тучи» и «Колечко», вышел в 1997 году. В 1997 году был выпущен второй диск «Конечно он remixed» и в этом же году команда выпустила второй номерной альбом «Твои письма». Игорь Сорин покинул группу, его место занял Олег Яковлев. В 1998 году группа выпустила всем известный хит «Тополиный пух». Далее карьера Григорьева-Апполонова продолжала расти. Группа «Иванушки» выпускает новые композиции. В этом году Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International». Историю группы покажут в формате сериала, сообщает «Национальная служба новостей». Личная жизнь До 2001 года мужчина встречался с Марией Лопатовой, но официально женат на ней не был. В 2002 году Григорьев-Апполонов познакомился с Мариной Банковой. Через две недели артист предложил девушке жить вместе. Банкова родила ему двоих сыновей — Ивана и Артемия. И только после этого в 2008 году Андрей и Марина решили узаконить свои отношения. В 2019 году пара развелась. До 2019 года артист был женат на Марине Банковой Фото: Алексей Юшенков/РИА Новости Проблемы с алкоголем Григорьев-Апполонов во время совместной жизни с Банковой много пил, но, вспоминая о жене, останавливался. Сам артист отмечал, что она могла вовремя «дать ему люлей». Даже если он приходил домой подвыпившим, он держался на ногах, чтобы не травмировать супругу. Банкова поддерживала мужа, когда он хоронил сестру Юлию и Олега Яковлева. Потери близких Во время тура по России члены группы «Иванушки» узнали о смерти бывшего участника Игоря Сорина, который выпал с балкона шестого этажа. В этот же год из жизни ушел отец Григорьева-Апполона Генрих. У него оторвался тромб. В период совместной жизни с Марией Лопатовой у девушки случился выкидыш. Эта история отдалила молодых людей друг от друга и вскоре они расстались. В 2017 году от болезни скончался друг Григорьева-Апполона и коллега по «Иванушкам» Олег Яковлев. Через месяц умерла старшая сестра артиста Юлия, которая на протяжение всего творческого пути очень поддерживала Андрея. Тогда певец избавлялся от грустных мыслей с помощью работы и с поддержкой жены. Даже спустя время рана от потери сестры осталась на душе артиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля отмечает свой 54 день рождения. Поклонники знают его жизнерадостного и позитивного человека. Однако бессменный участник популярной группы столкнулся с немалым количеством испытаний на своем жизненном пути. О мгновенной славе рыжего из «Иванушек», проблемах с алкоголем и потерях близких — в материале URA.RU. Андрей Григорьев-Апполонов родился в Сочи 26 июля 1970 года. Ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. Также в школьные годы увлекался теннисом и стал кандидатом с мастера спорта. После девятого класса он поступил в Сочинское педагогическое училище и в 18 лет стал учителем начальных классов, но в школе проработал лишь четыре месяца. Григорьев-Апполонов устроился в Сочинский театр мод «Мини-Макси», а с 1990 года стал режиссером-постановщиком в этом театре. В 1991 году он переехал в Москву и поступил на эстрадное отделение ГИТИСа, который окончил заочно. На втором курсе университета Андрей прошел кастинг для мюзикла «Метро», который проводил Варшавский драматический театр, и был принят в коллектив танцовщиком. В 1992 году на съемках клипа группы «Любэ» познакомился с будущим основателем «Иванушек» Игорем Матвиенко. Потом отправился на гастроли по Польше и США, где подружился с Игорем Сориным. В 1994 году Андрей стал членом группы «Иванушки International». В нее также вошли Сорин и Кирилл Андреев. Примечательно, что название у группы появилось внезапно. Поэт Герман Витке, когда увидел ребят, спросил: «Что это за Иванушки такие?». Первый альбом группы «Твои письма» в такими хитами, как «Тучи» и «Колечко», вышел в 1997 году. В 1997 году был выпущен второй диск «Конечно он remixed» и в этом же году команда выпустила второй номерной альбом «Твои письма». Игорь Сорин покинул группу, его место занял Олег Яковлев. В 1998 году группа выпустила всем известный хит «Тополиный пух». Далее карьера Григорьева-Апполонова продолжала расти. Группа «Иванушки» выпускает новые композиции. В этом году Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International». Историю группы покажут в формате сериала, сообщает «Национальная служба новостей». До 2001 года мужчина встречался с Марией Лопатовой, но официально женат на ней не был. В 2002 году Григорьев-Апполонов познакомился с Мариной Банковой. Через две недели артист предложил девушке жить вместе. Банкова родила ему двоих сыновей — Ивана и Артемия. И только после этого в 2008 году Андрей и Марина решили узаконить свои отношения. В 2019 году пара развелась. Григорьев-Апполонов во время совместной жизни с Банковой много пил, но, вспоминая о жене, останавливался. Сам артист отмечал, что она могла вовремя «дать ему люлей». Даже если он приходил домой подвыпившим, он держался на ногах, чтобы не травмировать супругу. Банкова поддерживала мужа, когда он хоронил сестру Юлию и Олега Яковлева. Во время тура по России члены группы «Иванушки» узнали о смерти бывшего участника Игоря Сорина, который выпал с балкона шестого этажа. В этот же год из жизни ушел отец Григорьева-Апполона Генрих. У него оторвался тромб. В период совместной жизни с Марией Лопатовой у девушки случился выкидыш. Эта история отдалила молодых людей друг от друга и вскоре они расстались. В 2017 году от болезни скончался друг Григорьева-Апполона и коллега по «Иванушкам» Олег Яковлев. Через месяц умерла старшая сестра артиста Юлия, которая на протяжение всего творческого пути очень поддерживала Андрея. Тогда певец избавлялся от грустных мыслей с помощью работы и с поддержкой жены. Даже спустя время рана от потери сестры осталась на душе артиста.