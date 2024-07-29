Слуцкий предложил создать «Кодекс мигрантов»

29 июля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Слуцкий представил 10 правил «Кодекса мигрантов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Там уточнили, что кодекс будет состоять из 10 правил поведения иностранных граждан на территории России. «В ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны — так называемый „Кодекс мигранта“», — заявил Слуцкий. Содержание проекта представили в пресс-службе журналистам агентства. Он уточнил, что кодекс будет состоять из 10 правил, среди которых: знание русского языка и обучение его семье, уважение культуры и традиций, соблюдение правил поведения общественных местах. Кроме того, для мигранта будет обязательным официальное трудоустройство, оплата налогов. Иностранным гражданам, по задумке, нужно будет иметь обязательное страхование от депортации. Еще в списке обязательная дактилоскопическая и геномная регистрации, а также психическое тестирование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Там уточнили, что кодекс будет состоять из 10 правил поведения иностранных граждан на территории России. «В ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны — так называемый „Кодекс мигранта“», — заявил Слуцкий. Содержание проекта представили в пресс-службе журналистам агентства. Он уточнил, что кодекс будет состоять из 10 правил, среди которых: знание русского языка и обучение его семье, уважение культуры и традиций, соблюдение правил поведения общественных местах. Кроме того, для мигранта будет обязательным официальное трудоустройство, оплата налогов. Иностранным гражданам, по задумке, нужно будет иметь обязательное страхование от депортации. Еще в списке обязательная дактилоскопическая и геномная регистрации, а также психическое тестирование.