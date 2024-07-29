Слуцкий предложил создать «Кодекс мигрантов»

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий представил 10 правил «Кодекса мигрантов» Фото:

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Там уточнили, что кодекс будет состоять из 10 правил поведения иностранных граждан на территории России.

«В ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны — так называемый „Кодекс мигранта“», — заявил Слуцкий. Содержание проекта представили в пресс-службе журналистам агентства. Он уточнил, что кодекс будет состоять из 10 правил, среди которых: знание русского языка и обучение его семье, уважение культуры и традиций, соблюдение правил поведения общественных местах.

Кроме того, для мигранта будет обязательным официальное трудоустройство, оплата налогов. Иностранным гражданам, по задумке, нужно будет иметь обязательное страхование от депортации. Еще в списке обязательная дактилоскопическая и геномная регистрации, а также психическое тестирование.

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Там уточнили, что кодекс будет состоять из 10 правил поведения иностранных граждан на территории России. «В ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны — так называемый „Кодекс мигранта“», — заявил Слуцкий. Содержание проекта представили в пресс-службе журналистам агентства. Он уточнил, что кодекс будет состоять из 10 правил, среди которых: знание русского языка и обучение его семье, уважение культуры и традиций, соблюдение правил поведения общественных местах. Кроме того, для мигранта будет обязательным официальное трудоустройство, оплата налогов. Иностранным гражданам, по задумке, нужно будет иметь обязательное страхование от депортации. Еще в списке обязательная дактилоскопическая и геномная регистрации, а также психическое тестирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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