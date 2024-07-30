В Саратовской области целый город остался без воды и света

В Энгельсе из-за аварии отключили электричество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ряде районов Энгельса отключено водоснабжение
В ряде районов Энгельса отключено водоснабжение Фото:

В Саратовской области город Энгельс остался без водоснабжения и электроэнергии вследствие аварийной ситуации. Об этом сообщили в администрации Энгельсского муниципального района.

«Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“ в городе Энгельсе», — сообщает официальный telegram-канал администрации района. Там добавили, что специалисты уже начали работу по устранению аварийной ситуации. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение нескольких часов.

Ранее в ряде районов города также была отключена вода, и, как отмечается в официальном релизе, подача водоснабжения будет восстановлена только после включения электроэнергии. Население Энгельса составляет 223 тысячи человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратовской области город Энгельс остался без водоснабжения и электроэнергии вследствие аварийной ситуации. Об этом сообщили в администрации Энгельсского муниципального района. «Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“ в городе Энгельсе», — сообщает официальный telegram-канал администрации района. Там добавили, что специалисты уже начали работу по устранению аварийной ситуации. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение нескольких часов. Ранее в ряде районов города также была отключена вода, и, как отмечается в официальном релизе, подача водоснабжения будет восстановлена только после включения электроэнергии. Население Энгельса составляет 223 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...