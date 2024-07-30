В Саратовской области целый город остался без воды и света

В Саратовской области город Энгельс остался без водоснабжения и электроэнергии вследствие аварийной ситуации. Об этом сообщили в администрации Энгельсского муниципального района.
«Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“ в городе Энгельсе», — сообщает официальный telegram-канал администрации района. Там добавили, что специалисты уже начали работу по устранению аварийной ситуации. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение нескольких часов.
Ранее в ряде районов города также была отключена вода, и, как отмечается в официальном релизе, подача водоснабжения будет восстановлена только после включения электроэнергии. Население Энгельса составляет 223 тысячи человек.
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