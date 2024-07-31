У фигуранта по делу генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль Aston Martin

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У фигуранта по делу Булгакова (на фото) нашли премиальное авто и 50% акций предприятия "Консервпаклам"
У фигуранта по делу Булгакова (на фото) нашли премиальное авто и 50% акций предприятия "Консервпаклам" Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Фигурант дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко во время развода с женой получил премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Также он стал владельцем половины предприятия «Консервпаклам», говорится в решении суда. 

«Один из фигурантов дела генерала Булгакова, совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко при разводе с супругой получил <...> премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe», — передает ТАСС информацию из решения суда. Отмечается, что мужчина во время бракоразводного процесса с женой также получил 50% компании «Консервпаклам». Она также упоминается в уголовном деле. 

Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов по делу Булгакова. Так, под стражу заключены Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Симонова, передает РАПСИ

Сам Дмитрий Булгаков подозревается в растратах в особо крупном размере. Ущерб по его делу оценивается в 1,3 миллиарда рублей, за это время было поставлено более девяти миллионов наборов некачественной еды в российскую армию по завышенной цене, пишет 360.ru. 

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Фигурант дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко во время развода с женой получил премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Также он стал владельцем половины предприятия «Консервпаклам», говорится в решении суда.  «Один из фигурантов дела генерала Булгакова, совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко при разводе с супругой получил <...> премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe», — передает ТАСС информацию из решения суда. Отмечается, что мужчина во время бракоразводного процесса с женой также получил 50% компании «Консервпаклам». Она также упоминается в уголовном деле.  Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов по делу Булгакова. Так, под стражу заключены Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Симонова, передает РАПСИ.  Сам Дмитрий Булгаков подозревается в растратах в особо крупном размере. Ущерб по его делу оценивается в 1,3 миллиарда рублей, за это время было поставлено более девяти миллионов наборов некачественной еды в российскую армию по завышенной цене, пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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