«Трое против ста»: мать детей Дурова ответила на его признание в донорстве спермы

Мать детей Дурова Ирина Болгар ответила на его признание в донорстве спермы

03 августа 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Болгар планирует опубликовать совместные фотографии с Павлом Дуровым Фото: TechCrunch /Flickr Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, высказалась по поводу его недавних заявлений о донорстве спермы. Ироничный пост девушка выставила на своей странице в соцсети. «Трое против ста. Какого быть отцом, имея семью и при этом не быть женатым», — иронично высказалась Болгар. Пост был сопровожден фотографией ее с детьми, один из которых, по словам Ирины, похож на Дурова, передает Star hit. Общественность и пользователи интернета высказывают различные мнения по этому поводу. Телеведущая Ксения Собчак выразила сочувствие Болгар и осудила Дурова за уменьшение значения его предполагаемой семьи утверждением о спермодонорстве. В то же время другие комментаторы просят у Ирины более убедительных доказательств их связи с Дуровым. В ответ на это Болгар заявила, что в скором времени готова опубликовать совместные фотографии с бизнесменом, тем самым подогревая интерес публики. В июле 2024 года Болгар заявила о том, что является матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, их брак не был официально зарегистрирован, они состояли в гражданском браке, и дети носят фамилию отца. Позже сам Дуров рассказал, что является отцом более 100 детей. 15 лет назад он начал свою благотворительную деятельность в сфере репродуктивных технологий. Так, Дуров помог более чем сотне пар из 12 стран. В Москве до сих пор хранится его биоматериал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, высказалась по поводу его недавних заявлений о донорстве спермы. Ироничный пост девушка выставила на своей странице в соцсети. «Трое против ста. Какого быть отцом, имея семью и при этом не быть женатым», — иронично высказалась Болгар. Пост был сопровожден фотографией ее с детьми, один из которых, по словам Ирины, похож на Дурова, передает Star hit. Общественность и пользователи интернета высказывают различные мнения по этому поводу. Телеведущая Ксения Собчак выразила сочувствие Болгар и осудила Дурова за уменьшение значения его предполагаемой семьи утверждением о спермодонорстве. В то же время другие комментаторы просят у Ирины более убедительных доказательств их связи с Дуровым. В ответ на это Болгар заявила, что в скором времени готова опубликовать совместные фотографии с бизнесменом, тем самым подогревая интерес публики. В июле 2024 года Болгар заявила о том, что является матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, их брак не был официально зарегистрирован, они состояли в гражданском браке, и дети носят фамилию отца. Позже сам Дуров рассказал, что является отцом более 100 детей. 15 лет назад он начал свою благотворительную деятельность в сфере репродуктивных технологий. Так, Дуров помог более чем сотне пар из 12 стран. В Москве до сих пор хранится его биоматериал.