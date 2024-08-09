Тюменский активист готов отказаться от обвинения Комаровой в дискредитации армии

Тюменский активист Юрий Рябцев подумывает отказаться от борьбы за обвинение экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой в дискредитации Вооруженных сил России. Он сообщил URA.RU, что обжалование решения окружного суда Югры, который не выявил нарушений в высказывании бывшей главы региона «мы не хотели этой войны, она нам не нужна» потеряло актуальность.
«К сожалению, из-за занятости не ездил на процесс в Ханты-Мансийск. Суд отказался от проведения лингвистики. Актуальность ушла. Составить жалобу и подать недолго, еще есть сроки. Пока проводятся консультации по этому вопросу», — прокомментировал Рябцев.
Изначально общественник потребовал от силовиков привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями Нижневартовска. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации и ему отказали в возбуждении дела об административном правонарушении. После этого Рябцев подал в суд иск на главу УМВД по Нижневартовску Фаниса Хаматова и потребовал обжаловать постановление об отказе.
Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО оставил без изменения решение полиции об отказе отказ возбудить дело по статье «дискредитация армии» на экс-губернатора Комарову. Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.
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