Тюменский активист готов отказаться от обвинения Комаровой в дискредитации армии

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова не дискредитировала армию РФ
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова не дискредитировала армию РФ Фото:

Тюменский активист Юрий Рябцев подумывает отказаться от борьбы за обвинение экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой в дискредитации Вооруженных сил России. Он сообщил URA.RU, что обжалование решения окружного суда Югры, который не выявил нарушений в высказывании бывшей главы региона «мы не хотели этой войны, она нам не нужна» потеряло актуальность.

«К сожалению, из-за занятости не ездил на процесс в Ханты-Мансийск. Суд отказался от проведения лингвистики. Актуальность ушла. Составить жалобу и подать недолго, еще есть сроки. Пока проводятся консультации по этому вопросу», — прокомментировал Рябцев.

Изначально общественник потребовал от силовиков привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями Нижневартовска. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации и ему отказали в возбуждении дела об административном правонарушении. После этого Рябцев подал в суд иск на главу УМВД по Нижневартовску Фаниса Хаматова и потребовал обжаловать постановление об отказе.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО оставил без изменения решение полиции об отказе отказ возбудить дело по статье «дискредитация армии» на экс-губернатора Комарову. Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.

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Тюменский активист Юрий Рябцев подумывает отказаться от борьбы за обвинение экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой в дискредитации Вооруженных сил России. Он сообщил URA.RU, что обжалование решения окружного суда Югры, который не выявил нарушений в высказывании бывшей главы региона «мы не хотели этой войны, она нам не нужна» потеряло актуальность. «К сожалению, из-за занятости не ездил на процесс в Ханты-Мансийск. Суд отказался от проведения лингвистики. Актуальность ушла. Составить жалобу и подать недолго, еще есть сроки. Пока проводятся консультации по этому вопросу», — прокомментировал Рябцев. Изначально общественник потребовал от силовиков привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями Нижневартовска. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации и ему отказали в возбуждении дела об административном правонарушении. После этого Рябцев подал в суд иск на главу УМВД по Нижневартовску Фаниса Хаматова и потребовал обжаловать постановление об отказе. Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО оставил без изменения решение полиции об отказе отказ возбудить дело по статье «дискредитация армии» на экс-губернатора Комарову. Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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