FT: Киев будут призывать к миру, даже если Трамп не станет президентом

14 августа 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Западные союзники Украины будут настаивать на мирных переговорах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны будут призывать Украину к окончанию конфликта с Россией и настаивать на проведении мирных переговоров вне зависимости от того, кто победит на выборах США. Об этом пишет Financial Times (FT). «Киев знает, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта. И это произойдет вне зависимости от того, выиграет ли Трамп выборы или нет», — передает газета. По данным издания, у Киева не хватит внутренних ресурсов победить в спецоперации, несмотря на военную поддержку Запада. Российский лидер Владимир Путин назвал проведение мирных переговоров «бессмысленными» после того, как украинские ДРГ вторглись в Курскую область 6 августа. Однако экс-президент США Дональд Трамп предложил при помощи шантажа принудить Киев начать мирный диалог и остановить поставки оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны будут призывать Украину к окончанию конфликта с Россией и настаивать на проведении мирных переговоров вне зависимости от того, кто победит на выборах США. Об этом пишет Financial Times (FT). «Киев знает, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта. И это произойдет вне зависимости от того, выиграет ли Трамп выборы или нет», — передает газета. По данным издания, у Киева не хватит внутренних ресурсов победить в спецоперации, несмотря на военную поддержку Запада. Российский лидер Владимир Путин назвал проведение мирных переговоров «бессмысленными» после того, как украинские ДРГ вторглись в Курскую область 6 августа. Однако экс-президент США Дональд Трамп предложил при помощи шантажа принудить Киев начать мирный диалог и остановить поставки оружия.