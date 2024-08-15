На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек.
«Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram-канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу.
Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664
Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664
Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664
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На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек. «Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram-канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу.