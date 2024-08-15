Автобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой. Фото

15 августа 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Микроавтобус перевернулся с 19 пассажирами в Анапе, передает ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: Владимир Андреев © URA.RU На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек. «Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram -канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу. Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664 Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664 Фото: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, https://t.me/mvd_23/7664 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек. «Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram-канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу.