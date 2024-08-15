Автобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тулы. Лето. Тула, микроавтобус, гости на свадьбе, подружки невесты
Микроавтобус перевернулся с 19 пассажирами в Анапе, передает ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото:

На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек.

«Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram-канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе «Новороссийск-Керчь» (Краснодарский край) перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. За медицинской помощью обратились 7 человек. «Около 4 утра в районе х. Тарусино на трассе „Новороссийск-Керчь“ перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находилось 19 пассажиров», — передает telegram-канал ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, причины выясняются. На месте работают сотрудники МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель автобус уснул за рулем во время перевозки пассажиров из Владикавказа в Анапу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...