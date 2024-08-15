Белоусов потребовал докладывать ему правду о ситуации на границе с Украиной

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость оперативной и правдивой отчетности в рамках Координационного совета по безопасности приграничья. Об этом он заявил на заседании совета в четверг.
«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов, передает РИА Новости.
В своем выступлении министр обозначил ключевые задачи новообразованного органа. Он акцентировал внимание на своевременности и достоверности информации, которая будет представляться для рассмотрения вопросов безопасности приграничных территорий.
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