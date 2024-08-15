15 августа 2024

Белоусов потребовал докладывать ему правду о ситуации на границе с Украиной

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Белоусов заявил, что будет решать вопросы быстро Фото:
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Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость оперативной и правдивой отчетности в рамках Координационного совета по безопасности приграничья. Об этом он заявил на заседании совета в четверг.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов, передает РИА Новости.

В своем выступлении министр обозначил ключевые задачи новообразованного органа. Он акцентировал внимание на своевременности и достоверности информации, которая будет представляться для рассмотрения вопросов безопасности приграничных территорий.

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Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость оперативной и правдивой отчетности в рамках Координационного совета по безопасности приграничья. Об этом он заявил на заседании совета в четверг. «Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов, передает РИА Новости. В своем выступлении министр обозначил ключевые задачи новообразованного органа. Он акцентировал внимание на своевременности и достоверности информации, которая будет представляться для рассмотрения вопросов безопасности приграничных территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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