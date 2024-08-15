Белоусов потребовал докладывать ему правду о ситуации на границе с Украиной

16 августа 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Белоусов заявил, что будет решать вопросы быстро Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость оперативной и правдивой отчетности в рамках Координационного совета по безопасности приграничья. Об этом он заявил на заседании совета в четверг. «Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов, передает РИА Новости. В своем выступлении министр обозначил ключевые задачи новообразованного органа. Он акцентировал внимание на своевременности и достоверности информации, которая будет представляться для рассмотрения вопросов безопасности приграничных территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость оперативной и правдивой отчетности в рамках Координационного совета по безопасности приграничья. Об этом он заявил на заседании совета в четверг. «Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов, передает РИА Новости. В своем выступлении министр обозначил ключевые задачи новообразованного органа. Он акцентировал внимание на своевременности и достоверности информации, которая будет представляться для рассмотрения вопросов безопасности приграничных территорий.