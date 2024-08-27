27 августа 2024

Мадуро объявил новый состав правительства Венесуэлы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Мадуро провел назначения на ключевые посты в стране Фото:

Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новых назначениях в правительстве страны. Он озвучил изменения в составе кабинета министров в ходе прямой трансляции.

«Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла. Чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство», — заявил Мадуро во время встречи с представителями коммун, трансляция которой проходила на YouTube.

В рамках перестановок Делси Родригес также займет пост министра нефти. Педро Тельечеа возглавит министерство промышленности и национального производства, а Эктор Обрегон станет президентом государственной нефтегазовой компании PDVSA. Владимир Падрино Лопес остается на посту министра обороны, а Диосдадо Кабельо будет руководить министерством внутренних дел, юстиции и мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента. В стране прошла волна массовых протестов после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро.

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Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новых назначениях в правительстве страны. Он озвучил изменения в составе кабинета министров в ходе прямой трансляции. «Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла. Чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство», — заявил Мадуро во время встречи с представителями коммун, трансляция которой проходила на YouTube. В рамках перестановок Делси Родригес также займет пост министра нефти. Педро Тельечеа возглавит министерство промышленности и национального производства, а Эктор Обрегон станет президентом государственной нефтегазовой компании PDVSA. Владимир Падрино Лопес остается на посту министра обороны, а Диосдадо Кабельо будет руководить министерством внутренних дел, юстиции и мира. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента. В стране прошла волна массовых протестов после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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