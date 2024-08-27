Мадуро объявил новый состав правительства Венесуэлы

28 августа 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Мадуро провел назначения на ключевые посты в стране Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новых назначениях в правительстве страны. Он озвучил изменения в составе кабинета министров в ходе прямой трансляции. «Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла. Чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство», — заявил Мадуро во время встречи с представителями коммун, трансляция которой проходила на YouTube. В рамках перестановок Делси Родригес также займет пост министра нефти. Педро Тельечеа возглавит министерство промышленности и национального производства, а Эктор Обрегон станет президентом государственной нефтегазовой компании PDVSA. Владимир Падрино Лопес остается на посту министра обороны, а Диосдадо Кабельо будет руководить министерством внутренних дел, юстиции и мира. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента. В стране прошла волна массовых протестов после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новых назначениях в правительстве страны. Он озвучил изменения в составе кабинета министров в ходе прямой трансляции. «Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла. Чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство», — заявил Мадуро во время встречи с представителями коммун, трансляция которой проходила на YouTube. В рамках перестановок Делси Родригес также займет пост министра нефти. Педро Тельечеа возглавит министерство промышленности и национального производства, а Эктор Обрегон станет президентом государственной нефтегазовой компании PDVSA. Владимир Падрино Лопес остается на посту министра обороны, а Диосдадо Кабельо будет руководить министерством внутренних дел, юстиции и мира. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента. В стране прошла волна массовых протестов после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро.