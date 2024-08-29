В СВР заявили о важном факторе, который позволит РФ отразить любую угрозу

РФ пресекает все попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб России пресекаются, заявил Нарышкин
В арсенале России есть мощные средства сдерживания для защиты своего суверенитета, страна способна противостоять любым угрозам потенциальных агрессоров. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Для защиты у нас есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное — уникальные специалисты», — заявил Нарышкин на конференции, посвященной 75-летию испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Он уточнил, что все попытки потенциальных врагов страны нанести ей ущерб неизменно пресекаются.
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