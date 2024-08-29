В СВР заявили о важном факторе, который позволит РФ отразить любую угрозу

СВР: для защиты РФ есть современные высокотехнологичные средства сдерживания
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РФ пресекает все попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб России пресекаются, заявил Нарышкин
РФ пресекает все попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб России пресекаются, заявил Нарышкин Фото:

В арсенале России есть мощные средства сдерживания для защиты своего суверенитета, страна способна противостоять любым угрозам потенциальных агрессоров. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Для защиты у нас есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное — уникальные специалисты», — заявил Нарышкин на конференции, посвященной 75-летию испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Он уточнил, что все попытки потенциальных врагов страны нанести ей ущерб неизменно пресекаются.

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В арсенале России есть мощные средства сдерживания для защиты своего суверенитета, страна способна противостоять любым угрозам потенциальных агрессоров. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Для защиты у нас есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, а главное — уникальные специалисты», — заявил Нарышкин на конференции, посвященной 75-летию испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Он уточнил, что все попытки потенциальных врагов страны нанести ей ущерб неизменно пресекаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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