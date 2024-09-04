Песков: США устроили «охоту на ведьм»

Песков: США вернулись к «охоте на ведьм»
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© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
США гоняются за неугодными и запугивают их, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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ВЭФ-2024

США занимаются «охотой на ведьм», проводят обыски у пророссийских американских политологов. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние обыски ФБР у телеведущего Дмитрия Саймса, а также угрозе для ведущей пленарной сессии Восточного экономического форума Александры Суворовой.

На полях форума журналисты спросили Пескова. грозит ли Суворовой преследование со стороны США. «Да, это охота на ведьм. США во времена маккартизма переживала черный период в своей истории, погоня за инакомыслящими, их пытали. Это есть и сейчас. Сейчас, конечно, все более красочно и изощренно с учетом технологического развития, но все сводится к одному — инакомыслие, физическое преследование, моральное давление, запугивание. К сожалению, такая атмосфера сейчас в США. Можем выразить слова поддержки», — поделился Песков с журналистами.

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США занимаются «охотой на ведьм», проводят обыски у пророссийских американских политологов. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние обыски ФБР у телеведущего Дмитрия Саймса, а также угрозе для ведущей пленарной сессии Восточного экономического форума Александры Суворовой. На полях форума журналисты спросили Пескова. грозит ли Суворовой преследование со стороны США. «Да, это охота на ведьм. США во времена маккартизма переживала черный период в своей истории, погоня за инакомыслящими, их пытали. Это есть и сейчас. Сейчас, конечно, все более красочно и изощренно с учетом технологического развития, но все сводится к одному — инакомыслие, физическое преследование, моральное давление, запугивание. К сожалению, такая атмосфера сейчас в США. Можем выразить слова поддержки», — поделился Песков с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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