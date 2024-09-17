МЧС Тюменской области расторгло контракт с Utair на тушение лесных пожаров

Противопожарная служба Тюменской области (подразделение МЧС России) расторгло контракт с дочерним обществом авиакомпании Utair — «ЮТэйр-Вертолетные услуги», заключённый на тушение ландшафтных пожаров. Об этом стало известно из документов арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.
«В арбитражный суд Тюменской области заявлен иск ГКУ ТО „Противопожарная служба Тюменской области“ к АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ о расторжении государственного контракта на оказание услуг по предоставлению воздушных судов с экипажами в целях тушения ландшафтных пожаров с использованием водосливных устройств на внешней подвеске. Заявление подано в ответ на иск АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“, которое потребовало взыскать оплату по государственному контракту», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Противопожарная служба Тюменской области и «ЮТэйр-Вертолетные услуги» заключили контракт на тушение пожаров в мае 2023 года. Но между партнерами возник спор из-за оплаты транспортировки вертолетов на базу. Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» потребовала увеличить стоимость контракта из-за дополнительных расходов, возникших при дислокации вертолётов. Например, вертолёт Ка-32 был перемещён из Тюмени на постоянную базу в Нефтеюганске, что обошлось в 1,34 миллиона рублей. Utair направила заказчику просьбу о компенсации этих расходов. Аналогичная ситуация произошла с вертолётом Ми-26Т, который был перемещён для тушения пожара в Урай, что обошлось в 2,15 миллиона рублей.
Utair настаивала на том, что дополнительные расходы должны быть оплачены, поскольку перемещения воздушных судов были необходимы для выполнения обязательств по договору. Однако Противопожарная служба Тюменской области отказалась подписывать дополнительные соглашения из-за отсутствия оснований для увеличения цены контракта. Utair подала иск на 3,5 млн рублей, а Противопожарная служба — встречный иск о расторжении контракта. Суд обязал оплатить услуги компании, но также удовлетворил требования о расторжении контракта.
Агентство направило запросы в ГКУ ТО «Противопожарная служба Тюменской области» и в АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что дети из семей коренных малочисленных народов ХМАО — ханты и манси — будут летать в школу на вертолетах. Перевозить школьников со стойбищ будет компания «Ютэйр-Вертолетные услуги»» (дочернее предприятие Utair).
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