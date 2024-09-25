«Главное не злоупотреблять»: в Кремле прокомментировали закон о запрете чайлдфри

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не злоупотреблять ограничительными законами и расплывчатыми формулировками в них. Так он ответил на вопрос журналистов о рассмотрении закона о запрете пропаганды «чайлдфри» (бездетности — прим. URA.RU).
«Главное не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за ты за те или иные деяния», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что выходит и много других законопроектов, которые не направлены на запреты, а наоборот делают жизнь россиян проще и удобнее, но им уделяется меньшее внимание в информационном поле.
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