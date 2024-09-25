«Главное не злоупотреблять»: в Кремле прокомментировали закон о запрете чайлдфри

В Кремле указали на недопустимость злоупотреблений в законе о запрете «чайлдфри»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал закон о запрете пропаганды «чайлдфри» Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не злоупотреблять ограничительными законами и расплывчатыми формулировками в них. Так он ответил на вопрос журналистов о рассмотрении закона о запрете пропаганды «чайлдфри» (бездетности — прим. URA.RU).

«Главное не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за ты за те или иные деяния», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что выходит и много других законопроектов, которые не направлены на запреты, а наоборот делают жизнь россиян проще и удобнее, но им уделяется меньшее внимание в информационном поле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не злоупотреблять ограничительными законами и расплывчатыми формулировками в них. Так он ответил на вопрос журналистов о рассмотрении закона о запрете пропаганды «чайлдфри» (бездетности — прим. URA.RU). «Главное не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за ты за те или иные деяния», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что выходит и много других законопроектов, которые не направлены на запреты, а наоборот делают жизнь россиян проще и удобнее, но им уделяется меньшее внимание в информационном поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...