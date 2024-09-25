«Главное не злоупотреблять»: в Кремле прокомментировали закон о запрете чайлдфри

В Кремле указали на недопустимость злоупотреблений в законе о запрете «чайлдфри»

25 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал закон о запрете пропаганды «чайлдфри» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не злоупотреблять ограничительными законами и расплывчатыми формулировками в них. Так он ответил на вопрос журналистов о рассмотрении закона о запрете пропаганды «чайлдфри» (бездетности — прим. URA.RU). «Главное не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за ты за те или иные деяния», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что выходит и много других законопроектов, которые не направлены на запреты, а наоборот делают жизнь россиян проще и удобнее, но им уделяется меньшее внимание в информационном поле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не злоупотреблять ограничительными законами и расплывчатыми формулировками в них. Так он ответил на вопрос журналистов о рассмотрении закона о запрете пропаганды «чайлдфри» (бездетности — прим. URA.RU). «Главное не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за ты за те или иные деяния», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что выходит и много других законопроектов, которые не направлены на запреты, а наоборот делают жизнь россиян проще и удобнее, но им уделяется меньшее внимание в информационном поле.