Mash: очевидцы заперли вероятного виновника ДТП в Москве, чтобы тот не сбежал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна опять пришла. Челябинск, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Массовая авария произошла в столице (фото из архива) Фото:

Очевидцы массовой аварии в центре Москвы заперли в машине вероятного виновника случившегося. Водитель пытался сбежать из автомобиля, но ему не удалось этого сделать.

«Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Мужчина пытался покинуть авто», — сообщает telegram-канал Mash.

На номерах этой машины была видна рамках с надписью «Управление делами президента». Однако, по информации Mash, это не правительственное авто: Toyota Camry принадлежит частной компании, занимающейся перевозками.

Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в центре столицы произошла массовая авария с участием правительственной машины. Есть пострадавшие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очевидцы массовой аварии в центре Москвы заперли в машине вероятного виновника случившегося. Водитель пытался сбежать из автомобиля, но ему не удалось этого сделать. «Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Мужчина пытался покинуть авто», — сообщает telegram-канал Mash. На номерах этой машины была видна рамках с надписью «Управление делами президента». Однако, по информации Mash, это не правительственное авто: Toyota Camry принадлежит частной компании, занимающейся перевозками. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в центре столицы произошла массовая авария с участием правительственной машины. Есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...