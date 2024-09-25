Mash: очевидцы заперли вероятного виновника ДТП в Москве, чтобы тот не сбежал

Очевидцы массовой аварии в центре Москвы заперли в машине вероятного виновника случившегося. Водитель пытался сбежать из автомобиля, но ему не удалось этого сделать.
«Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Мужчина пытался покинуть авто», — сообщает telegram-канал Mash.
На номерах этой машины была видна рамках с надписью «Управление делами президента». Однако, по информации Mash, это не правительственное авто: Toyota Camry принадлежит частной компании, занимающейся перевозками.
Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в центре столицы произошла массовая авария с участием правительственной машины. Есть пострадавшие.
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