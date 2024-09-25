Mash: очевидцы заперли вероятного виновника ДТП в Москве, чтобы тот не сбежал

25 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Массовая авария произошла в столице (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очевидцы массовой аварии в центре Москвы заперли в машине вероятного виновника случившегося. Водитель пытался сбежать из автомобиля, но ему не удалось этого сделать. «Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Мужчина пытался покинуть авто», — сообщает telegram-канал Mash. На номерах этой машины была видна рамках с надписью «Управление делами президента». Однако, по информации Mash, это не правительственное авто: Toyota Camry принадлежит частной компании, занимающейся перевозками. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в центре столицы произошла массовая авария с участием правительственной машины. Есть пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы массовой аварии в центре Москвы заперли в машине вероятного виновника случившегося. Водитель пытался сбежать из автомобиля, но ему не удалось этого сделать. «Прохожие заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП на Миусской площади. Мужчина пытался покинуть авто», — сообщает telegram-канал Mash. На номерах этой машины была видна рамках с надписью «Управление делами президента». Однако, по информации Mash, это не правительственное авто: Toyota Camry принадлежит частной компании, занимающейся перевозками. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в центре столицы произошла массовая авария с участием правительственной машины. Есть пострадавшие.