Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников

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В рядах ВСУ находятся десятки тысяч наемников из 100 стран мира, заявил Родион Мирошник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала украинского конфликта в ряды ВСУ прибыли порядка 15 тысяч наемников из 100 стран мира. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе.

«По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников», — заявил Мирошник, отметив, что они приехали из более чем 100 стран. Его слова передает РИА «Новости».

Так, ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что в Часовом Яре находится около 200 португальских и испанских наемников. По словам военного, их боевой дух «оставляет желать лучшего», например, они на регулярной основе не хотят выполнять боевые задачи командования, передает RT.

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С начала украинского конфликта в ряды ВСУ прибыли порядка 15 тысяч наемников из 100 стран мира. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе. «По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников», — заявил Мирошник, отметив, что они приехали из более чем 100 стран. Его слова передает РИА «Новости». Так, ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что в Часовом Яре находится около 200 португальских и испанских наемников. По словам военного, их боевой дух «оставляет желать лучшего», например, они на регулярной основе не хотят выполнять боевые задачи командования, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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