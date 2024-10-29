Сбер разрешит подросткам инвестировать с помощью брокерских счетов

В Сбербанке разрешили несовершеннолетним клиентам инвестировать через брокерские счета. Однако при этом нужно иметь согласие родителей на это. Также отмечается, что доступ к некоторым функциям инструмента будет ограничен, говорится в пресс-релизе компании.
«Брокер „СберИнвестиции“ предоставил доступ для открытия счета и совершения операций подросткам с 14 лет», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении РБК.
Отмечается, что для несовершеннолетних инвесторов будет ограничен доступ к высокорискованным активам, таким как деривативы и некоторые виды облигаций, а также к маржинальной торговле. Максимальная сумма пополнения брокерского счета ограничена 25 тысячами рублей в год. Для начала инвестиционной деятельности подростка требуется получение согласия от родителей, которое можно оформить онлайн через приложения «Сбера».
По данным сервиса «Сравни.ру», брокерские счета для подростков действуют в других кредитных организациях. Например, в «Т-Инвестиции», Альфа-банке и у других участников инвестиционного рынка.
При этом Райффайзенбанк с 26 июля на время приостановил открытие новых брокерских счетов для физических лиц. При этом уже действующие брокерские счета будут обслуживаться в прежнем режиме. Помимо прочего, банк постепенно будет снижать объем операций, проводимых в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.