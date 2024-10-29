Сбер разрешит подросткам инвестировать с помощью брокерских счетов

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Сбербанк предоставит клиентам от 14 лет возможность открыть брокерский счет для инвестиций
Сбербанк предоставит клиентам от 14 лет возможность открыть брокерский счет для инвестиций Фото:

В Сбербанке разрешили несовершеннолетним клиентам инвестировать через брокерские счета. Однако при этом нужно иметь согласие родителей на это. Также отмечается, что доступ к некоторым функциям инструмента будет ограничен, говорится в пресс-релизе компании. 

«Брокер „СберИнвестиции“ предоставил доступ для открытия счета и совершения операций подросткам с 14 лет», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении РБК. 

Отмечается, что для несовершеннолетних инвесторов будет ограничен доступ к высокорискованным активам, таким как деривативы и некоторые виды облигаций, а также к маржинальной торговле. Максимальная сумма пополнения брокерского счета ограничена 25 тысячами рублей в год. Для начала инвестиционной деятельности подростка требуется получение согласия от родителей, которое можно оформить онлайн через приложения «Сбера».

По данным сервиса «Сравни.ру», брокерские счета для подростков действуют в других кредитных организациях. Например, в «Т-Инвестиции», Альфа-банке и у других участников инвестиционного рынка. 

При этом Райффайзенбанк с 26 июля на время приостановил открытие новых брокерских счетов для физических лиц. При этом уже действующие брокерские счета будут обслуживаться в прежнем режиме. Помимо прочего, банк постепенно будет снижать объем операций, проводимых в России.  

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В Сбербанке разрешили несовершеннолетним клиентам инвестировать через брокерские счета. Однако при этом нужно иметь согласие родителей на это. Также отмечается, что доступ к некоторым функциям инструмента будет ограничен, говорится в пресс-релизе компании.  «Брокер „СберИнвестиции“ предоставил доступ для открытия счета и совершения операций подросткам с 14 лет», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении РБК.  Отмечается, что для несовершеннолетних инвесторов будет ограничен доступ к высокорискованным активам, таким как деривативы и некоторые виды облигаций, а также к маржинальной торговле. Максимальная сумма пополнения брокерского счета ограничена 25 тысячами рублей в год. Для начала инвестиционной деятельности подростка требуется получение согласия от родителей, которое можно оформить онлайн через приложения «Сбера». По данным сервиса «Сравни.ру», брокерские счета для подростков действуют в других кредитных организациях. Например, в «Т-Инвестиции», Альфа-банке и у других участников инвестиционного рынка.  При этом Райффайзенбанк с 26 июля на время приостановил открытие новых брокерских счетов для физических лиц. При этом уже действующие брокерские счета будут обслуживаться в прежнем режиме. Помимо прочего, банк постепенно будет снижать объем операций, проводимых в России.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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