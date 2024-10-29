Появились кадры пусков баллистических ракет в рамках ядерных учений

Министерство обороны Российской Федерации провело показательные пуски ракет «Ярс» и «Булава», а также продемонстрировало взлет стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Эти мероприятия были частью тренировки стратегических сил сдерживания.
«Внимание, расчет — получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям... проконтролировать правильность набора... Внимание, пуск», — произнес российский военнослужащий на космодроме «Плесецк» во время запуска ракеты «Ярс».
Кроме того, на учениях был показан пуск ракеты «Булава» с атомной подводной лодки Тихоокеанского флота, что демонстрирует мобильность и гибкость составляющих стратегических сил сдерживания. Эта практика подчеркивает готовность и способность стратегических войск к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности.
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