Появились кадры пусков баллистических ракет в рамках ядерных учений

Минобороны провело показательные пуски ракет «Ярс» и «Булава»
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Минобороны показали пуск межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Минобороны показали пуск межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" Фото:

Министерство обороны Российской Федерации провело показательные пуски ракет «Ярс» и «Булава», а также продемонстрировало взлет стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Эти мероприятия были частью тренировки стратегических сил сдерживания.

«Внимание, расчет — получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям... проконтролировать правильность набора... Внимание, пуск», — произнес российский военнослужащий на космодроме «Плесецк» во время запуска ракеты «Ярс».

Кроме того, на учениях был показан пуск ракеты «Булава» с атомной подводной лодки Тихоокеанского флота, что демонстрирует мобильность и гибкость составляющих стратегических сил сдерживания. Эта практика подчеркивает готовность и способность стратегических войск к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности.

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Министерство обороны Российской Федерации провело показательные пуски ракет «Ярс» и «Булава», а также продемонстрировало взлет стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Эти мероприятия были частью тренировки стратегических сил сдерживания. «Внимание, расчет — получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям... проконтролировать правильность набора... Внимание, пуск», — произнес российский военнослужащий на космодроме «Плесецк» во время запуска ракеты «Ярс». Кроме того, на учениях был показан пуск ракеты «Булава» с атомной подводной лодки Тихоокеанского флота, что демонстрирует мобильность и гибкость составляющих стратегических сил сдерживания. Эта практика подчеркивает готовность и способность стратегических войск к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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