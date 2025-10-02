Путин: Россия следит за милитаризацией Европы и думает о контрмерах

Путин припомнил планы ФРГ по созданию самой мощной армии во время выступления на «Валдае»
Путин припомнил планы ФРГ по созданию самой мощной армии во время выступления на «Валдае» Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Москва внимательно следит за ростом милитаризации Европы и наблюдает за тем, просто ли это слова, или нужно уже принимать ответные меры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Мы внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы. Просто ли это слова или нам уже нужно принимать ответные меры? Мы слышим, вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе», — сказал Путин на заседании. Его слова приводит корреспондент URA.RU,

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой форума стала «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия участвуют 140 специалистов из более чем 40 стран.

