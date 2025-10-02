Путин процитировал Высоцкого, говоря о запретах в некоторых странах

Политика запретов не приводит ни к чему хорошему. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». В подтверждение своих слов он процитировал песню Владимира Высоцкого о том, что «запретили даже воинский парад, скоро всех к чертям собачьим запретят».
«Помните песню Высоцкого: „Запретили даже воинский парад, скоро всех к чертям собачьим запретят“», — подчеркнул президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин отметил, что ограничения не работают, и этот опыт уже прошли в Советском Союзе. Глава государства добавил, что развитие страны возможно только при активном участии граждан и учете их мнения.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевой темой форума стала концепция многополярного мира и возможные пути ее реализации. В работе мероприятия принимают участие 140 представителей из более чем 40 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.