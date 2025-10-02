Путин: решения должны устраивать всех или подавляющее большинство

Любые решения должны приниматься только на тех условиях, которые удовлетворяют всех или, как минимум, подавляющее большинство участников. Об этом сообщил президент России Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство», — передает корреспондент URA.RU слова Путина. Глава государства подчеркнул, что в противном случае не удастся достичь жизнеспособного решения — все ограничится лишь громкими заявлениями и бессмысленным проявлением амбиций.
В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание форума сосредоточено на теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
