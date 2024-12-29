ВС РФ освободили село Новотроицкое в ДНР. Кроме того, российские военные начали операцию по очистке ТЭС в этом же регионе от солдат ВСУ. Военный РФ уже взяли под свой контроль несколько строений на территории этой станции. Также украинские военнослужащие покинули свои позиции в поселке Шевченко в результате давления со стороны ВС РФ. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Кураховское направление
Российские силы приступили к операции по очистке Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) в ДНР от украинских военнослужащих, как сообщают представители силовых структур. Согласно информации, предоставленной ТАСС, украинские войска, находящиеся в городе Курахово, оказались в полной блокаде. Ранее, 28 декабря, начался штурм ТЭС, которая является одним из последних укреплений Украины в этом регионе. Российские военные уже взяли под контроль несколько строений на территории станции.
Красноармейское направление
ВС РФ освободили Новотроицкое в ДНР
Село Новотроицкое в ДНР перешло под контроль российских войск, как сообщает Минобороны России. По информации от представителей министерства, населенный пункт Новотроицкое был освобожден подразделениями группировки «Центр».
ВСУ оставили поселок Шевченко
Силовые структуры сообщили о том, что ВСУ покинули свои позиции в поселке Шевченко, расположенном под Красноармейском в ДНР. Украинские военные не выдержали давления и комбинированных ударов со стороны РФ. Оставшаяся часть украинской группировки отступила на северо-восток от населенного пункта. По информации источника, за последние недели украинская сторона потерпела значительные потери в ходе попыток провести контратаки против российских сил в этом районе.
Курское направление
На Курском направлении фронтовые столкновения не утихают, российские войска активно наступают, ежедневно освобождая новые позиции и вытесняя ВСУ. Недавно подразделениям ВС РФ удалось укрепиться в районе Николаевки и Викторовки, что фактически означает контроль над поселком Малая Локня. Операция в этом секторе длилась две недели, пишет «Пятый канал».
ВСУ пытаются оказать сопротивление и предпринимают контратаки, осознавая приближение критической точки. Артиллерийский расчет бригады «Ветераны» эффективно уничтожает укрепления и боевые подразделения украинской стороны, пытающиеся продвигаться вперед.
По всей линии фронта в Курской области сохраняется высокая интенсивность боевых действий. ВСУ несут значительные потери: с августа здесь погибло более 44 тысяч украинских солдат.
ВСУ убивали жителей Селидова при попытке набрать воды из колодца
В Селидовом в ДНР солдаты ВСУ убили 12 местных жителей. По словам Елены Николаенко, беженки из этого города, инцидент произошел в момент, когда люди собирали воду из единственного действующего колодца с питьевой водой возле школы №6. По ее словам, украинские военные преднамеренно подорвали этот источник воды.
ВС РФ отразили контратаки ВСУ
За прошедшие сутки подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили 11 контратак украинских вооруженных сил. По информации Минобороны РФ, в результате этих действий ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, а также значительное количество техники: три боевые машины пехоты, пять бронированных боевых машин, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийские орудия Д-20 и «Мста-Б», а также гаубицу Д-30.
В рамках военных действий группировки «Восток» за последние сутки украинская сторона понесла значительные потери, включая до 170 военнослужащих, а также были уничтожены танк и самоходная артиллерийская установка Paladin. В ходе операций, направленных на проникновение в глубину оборонительных рубежей противника, подразделения группировки «Восток» успешно атаковали механизированные и мотопехотные бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах Равнополь и Зеленое Поле ДНР.
Военные подразделения «Южной» группировки успешно переместились на более стратегически выгодные позиции, успешно отразили две контратаки и нанесли урон формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР, сообщает Минобороны РФ. За последние сутки ВСУ понесли значительные потери, включая до 220 военнослужащих, танк, пикап, а также артиллерийские системы: 155-мм гаубицу FH-70 британского производства и 105-мм орудие M119 американского производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
Военное ведомство России сообщило о действиях российской группировки «Запад», которая нанесла удар по силам и оборудованию пяти украинских бригад и успешно отразила четыре контратаки. В результате противник понес потери до 420 солдат.
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