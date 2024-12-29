Путин во время саммита ЕЭАС починил наручные часы. Видео

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Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС чинил свои часы и слушал гостей мероприятия
Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС чинил свои часы и слушал гостей мероприятия Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью подручных инструментов починил свои наручные часы. При том он продолжал слушать гостей мероприятия. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. 

Так, на видео моно заметить, что Путин снимает свои часы. Предположительно, у них сломалось крепление. После того он взял ручку и с помощью нее подкрутил нужные детали. При этом российский лидер не переставал слушать гостей саммита. Так, во время выступления иностранного участника Владимир Путин надел наушники и продолжил чинить часы. 

Ранее в МИД РФ сообщили, что саммит ЕЭАС в этом году отмечает свое десятилетие. За это время мероприятие добилось значительных успехов в сфере международных связей, торговли, развития внутреннего рынка и иных областях взаимовыгодного сотрудничества. Также были заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией и подписаны непреференциальные соглашения с Китаем, передает РАПСИ. 

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Президент РФ Владимир Путин во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью подручных инструментов починил свои наручные часы. При том он продолжал слушать гостей мероприятия. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.  Так, на видео моно заметить, что Путин снимает свои часы. Предположительно, у них сломалось крепление. После того он взял ручку и с помощью нее подкрутил нужные детали. При этом российский лидер не переставал слушать гостей саммита. Так, во время выступления иностранного участника Владимир Путин надел наушники и продолжил чинить часы.  Ранее в МИД РФ сообщили, что саммит ЕЭАС в этом году отмечает свое десятилетие. За это время мероприятие добилось значительных успехов в сфере международных связей, торговли, развития внутреннего рынка и иных областях взаимовыгодного сотрудничества. Также были заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией и подписаны непреференциальные соглашения с Китаем, передает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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