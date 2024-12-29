Президент РФ Владимир Путин во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью подручных инструментов починил свои наручные часы. При том он продолжал слушать гостей мероприятия. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Так, на видео моно заметить, что Путин снимает свои часы. Предположительно, у них сломалось крепление. После того он взял ручку и с помощью нее подкрутил нужные детали. При этом российский лидер не переставал слушать гостей саммита. Так, во время выступления иностранного участника Владимир Путин надел наушники и продолжил чинить часы.
Ранее в МИД РФ сообщили, что саммит ЕЭАС в этом году отмечает свое десятилетие. За это время мероприятие добилось значительных успехов в сфере международных связей, торговли, развития внутреннего рынка и иных областях взаимовыгодного сотрудничества. Также были заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией и подписаны непреференциальные соглашения с Китаем, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.