В школах появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов

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В РФ подготовлены единые учебники по истории
В РФ подготовлены единые учебники по истории Фото:

В российских школах появятся единые учебники по истории для 5-9 классов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Подготовлены единые учебники истории для 5–9-х классов, и впервые — единые государственные учебники для колледжей. Стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», — заявил Сергей Кравцов в докладе Владимиру Путину.

В рамках разговора министр также акцентировал внимание на важности преподавания исторических событий, таких как преступления нацистов против мирного населения, и поддержке проекта «Без срока давности». Он подчеркнул, что школьники должны знать и помнить о таких событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем.

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В российских школах появятся единые учебники по истории для 5-9 классов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Подготовлены единые учебники истории для 5–9-х классов, и впервые — единые государственные учебники для колледжей. Стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», — заявил Сергей Кравцов в докладе Владимиру Путину. В рамках разговора министр также акцентировал внимание на важности преподавания исторических событий, таких как преступления нацистов против мирного населения, и поддержке проекта «Без срока давности». Он подчеркнул, что школьники должны знать и помнить о таких событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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