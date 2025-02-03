Politico: Трамп выводит США из международной организации

Президент Дональд Трамп в ближайшее время издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование БАПОР. Об этом говорится в документе, полученном Politico.
«Ожидается, что президент Дональд Трамп в скором времени издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе», — пишет Politico. Указ также потребует от госсекретаря Марко Рубио рассмотреть и доложить Белому дому о международных организациях, конвенциях или договорах, которые «пропагандируют радикальные или антиамериканские настроения», уделяя особое внимание по вопросам образования, науки и культуры.
Ранее Трамп инициировал выход из Всемирной организации здравоохранения, а также отменил ряд политических решений своего предшественника Джо Байдена. При этом Трамп объявил начало кампании по дерегулированию, которая станет «крупнейшей в истории Штатов». Он отметил, что это вернет американцам тысячи долларов и устранит барьеры, установленные администрацией экс-президента США Джо Байдена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.