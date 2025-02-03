03 февраля 2025

Politico: Трамп выводит США из международной организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп в ближайшее время подпишет документ
Трамп в ближайшее время подпишет документ Фото:

Президент Дональд Трамп в ближайшее время издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование БАПОР. Об этом говорится в документе, полученном Politico.

«Ожидается, что президент Дональд Трамп в скором времени издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе», — пишет Politico. Указ также потребует от госсекретаря Марко Рубио рассмотреть и доложить Белому дому о международных организациях, конвенциях или договорах, которые «пропагандируют радикальные или антиамериканские настроения», уделяя особое внимание по вопросам образования, науки и культуры.

Ранее Трамп инициировал выход из Всемирной организации здравоохранения, а также отменил ряд политических решений своего предшественника Джо Байдена. При этом Трамп объявил начало кампании по дерегулированию, которая станет «крупнейшей в истории Штатов». Он отметил, что это вернет американцам тысячи долларов и устранит барьеры, установленные администрацией экс-президента США Джо Байдена.

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Президент Дональд Трамп в ближайшее время издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование БАПОР. Об этом говорится в документе, полученном Politico. «Ожидается, что президент Дональд Трамп в скором времени издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе», — пишет Politico. Указ также потребует от госсекретаря Марко Рубио рассмотреть и доложить Белому дому о международных организациях, конвенциях или договорах, которые «пропагандируют радикальные или антиамериканские настроения», уделяя особое внимание по вопросам образования, науки и культуры. Ранее Трамп инициировал выход из Всемирной организации здравоохранения, а также отменил ряд политических решений своего предшественника Джо Байдена. При этом Трамп объявил начало кампании по дерегулированию, которая станет «крупнейшей в истории Штатов». Он отметил, что это вернет американцам тысячи долларов и устранит барьеры, установленные администрацией экс-президента США Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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