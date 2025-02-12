Юрист Латынин: Минобороны планирует новые выплаты для семей участников СВО

Минобороны России планирует увеличить выплаты родственникам военных, пропавших без вести или попавших в плен в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил военный юрист Александр Латынин в интервью RTVI, уточнив, что речь идет о сумме в размере 158 тысяч рублей ежемесячно.
«Минобороны планирует оформлять выплаты близким пропавших без вести и попавших в плен участников боевых действий на Украине, которые соответствуют денежному довольствию военных», — пишет RTVI со ссылкой на слова Латынина. Юрист подчеркнул, что до этого момента сумма выплат была значительно меньше и составляла всего 18 тысяч рублей. Планируется, что сумма выплат поднимется до 158 тысяч рублей.
Латынин также отметил, что несмотря на законодательные изменения, многие семьи все еще сталкиваются с трудностями при получении положенных выплат и вынуждены обращаться за помощью в различные инстанции. В связи с этими нарушениями людям приходилось обращаться как в прокуратуру, так и напрямую к руководству воинских частей. По словам эксперта, жалобы на невыплату составляют лишь 1-2% от их общего числа.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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