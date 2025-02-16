Кремль ждет Трампа в России на День Победы

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Путин ждет приезда Трампа в любое время, в том числе на День Победы
Путин ждет приезда Трампа в любое время, в том числе на День Победы Фото:

Президент РФ Владимир Путин будет рад видеть любого президента, в том числе лидера США Дональда Трампа, на праздновании Дня  Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, когда Трамп может приехать в РФ. Песков подчеркнул, что глава США может приехать в Россию не только на День Победы, но когда захочет.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговорю. В ходе него глава России пригласил собеседника в Москву вместе с делегацией. 

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Президент РФ Владимир Путин будет рад видеть любого президента, в том числе лидера США Дональда Трампа, на праздновании Дня  Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, когда Трамп может приехать в РФ. Песков подчеркнул, что глава США может приехать в Россию не только на День Победы, но когда захочет. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговорю. В ходе него глава России пригласил собеседника в Москву вместе с делегацией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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