Кремль ждет Трампа в России на День Победы

Президент РФ Владимир Путин будет рад видеть любого президента, в том числе лидера США Дональда Трампа, на праздновании Дня Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, когда Трамп может приехать в РФ. Песков подчеркнул, что глава США может приехать в Россию не только на День Победы, но когда захочет.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговорю. В ходе него глава России пригласил собеседника в Москву вместе с делегацией.
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