Росфинмониторинг добавил 174 организации в перечень террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росфинмониторинг обновил список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом
Росфинмониторинг обновил список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом Фото:

Росфинмониторинг обновил свой список организаций, имеющих связь с терроризмом и экстремизмом. В этот перечень добавлены 174 новых субъекта.

Информация об этом размещена в публичном доступе. Перечень опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг обновил свой список организаций, имеющих связь с терроризмом и экстремизмом. В этот перечень добавлены 174 новых субъекта. Информация об этом размещена в публичном доступе. Перечень опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...