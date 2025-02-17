Росфинмониторинг добавил 174 организации в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом
Росфинмониторинг обновил свой список организаций, имеющих связь с терроризмом и экстремизмом. В этот перечень добавлены 174 новых субъекта.
Информация об этом размещена в публичном доступе. Перечень опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.
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