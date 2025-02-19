В ЦБ рассказали, как вирус на телефонах полностью обнуляет счета россиян

Набиуллина: мошенники пользуются программой SpyNote, которая обнуляет счета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за телефоном и обнуляет счета россиян
Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за телефоном и обнуляет счета россиян Фото:

В России активно распространяется вредоносная программа SpyNote, которая позволяет мошенникам управлять банковскими приложениями и снимать средства со счетов пользователей. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — сказала Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Банка России.

Глава ЦБ также подчеркнула, что около половины всех краж со счетов в последние полгода были совершены с использованием этого вируса. Она обозначила, что не все банковские приложения достаточно защищены от подобных атак, но регулятор намерен активно работать с банками для ускорения процесса улучшения их систем безопасности.

Также на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России введет новой меры, обязывающей коммерческие банки внедрить в мобильные приложения специальную функцию — кнопку для подачи жалоб на финансовые мошенничества. Набиуллина подчеркнула, что такая функция обеспечит возможность потерпевшим быстро получать необходимую информацию и обращаться в правоохранительные органы через интернет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России активно распространяется вредоносная программа SpyNote, которая позволяет мошенникам управлять банковскими приложениями и снимать средства со счетов пользователей. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству. «Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — сказала Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Банка России. Глава ЦБ также подчеркнула, что около половины всех краж со счетов в последние полгода были совершены с использованием этого вируса. Она обозначила, что не все банковские приложения достаточно защищены от подобных атак, но регулятор намерен активно работать с банками для ускорения процесса улучшения их систем безопасности. Также на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России введет новой меры, обязывающей коммерческие банки внедрить в мобильные приложения специальную функцию — кнопку для подачи жалоб на финансовые мошенничества. Набиуллина подчеркнула, что такая функция обеспечит возможность потерпевшим быстро получать необходимую информацию и обращаться в правоохранительные органы через интернет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...