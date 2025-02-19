В ЦБ рассказали, как вирус на телефонах полностью обнуляет счета россиян

В России активно распространяется вредоносная программа SpyNote, которая позволяет мошенникам управлять банковскими приложениями и снимать средства со счетов пользователей. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.
«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — сказала Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Банка России.
Глава ЦБ также подчеркнула, что около половины всех краж со счетов в последние полгода были совершены с использованием этого вируса. Она обозначила, что не все банковские приложения достаточно защищены от подобных атак, но регулятор намерен активно работать с банками для ускорения процесса улучшения их систем безопасности.
Также на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России введет новой меры, обязывающей коммерческие банки внедрить в мобильные приложения специальную функцию — кнопку для подачи жалоб на финансовые мошенничества. Набиуллина подчеркнула, что такая функция обеспечит возможность потерпевшим быстро получать необходимую информацию и обращаться в правоохранительные органы через интернет.
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