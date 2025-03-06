Reuters: США введут запрет на въезд граждан из нескольких стран

Со следующей недели в США может быть введен запрет на въезд для граждан Пакистана и Афганистана, включая тех, кто получил разрешение на переселение в качестве беженцев или по специальным визам. Об этом сообщили американским журналистам источники, знакомые с ситуацией.
«Новый запрет на поездки, введенный президентом США Дональдом Трампом, может лишить граждан Афганистана и Пакистана возможности въезжать в США уже на следующей неделе», — говорится в материале Reuters. Ограничения также могут коснуться и граждан других стран, однако каких именно — неизвестно.
Особенно остро новый запрет может затронуть афганцев, получивших право на въезд в США в качестве беженцев или по специальной визовой программе Special Immigrant Visa. Визы по этой программе предоставляются тем гражданам Афганистана, которые помогали американскому правительству до прихода в 2021 году к власти движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Решение связано с указом Трампа об усилении проверки иностранцев для выявления угроз нацбезопасности и недостаточной информации о проверке в этих странах. На данный момент около 200 000 афганцев ожидают переезда в США.
Это не первый случай введения подобных ограничений для граждан мусульманских стран в США. Во время первого срока президентства Дональда Трампа аналогичная политика привела к широкому общественному и судебному резонансу, хотя и была утверждена Верховным судом в 2018 году. В 2021 году администрация под руководством экс-президента Джо Байдена отменила эти запреты за их негативное влияние на страну.
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