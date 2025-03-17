Белый дом рассказал об угрозах Трампа России

Левитт: Трамп введет санкции против РФ, если не договорится по Украине
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В Белом доме угрожают России введением новых санкций
В Белом доме угрожают России введением новых санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский президент Дональд Трамп в случае неудачных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным готов задействовать некие «рычаги давлений» на РФ в целом. Об этом заявила пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, намекнув на введение новых антироссийских санкций. 

«Трамп готов задействовать „рычаги давления“ на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий», — утверждает Левитт. Об этом она заявила во время прямого эфира, трансляцию которого проводится в соцсети X. В качестве мер потенциального влияния на Москву будут использованы санкции, пояснила представитель Белого дома. 

В марте этого года Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных санкций против России с целью ускорения разрешения конфликта на Украине. Он также призвал стороны конфликта к скорейшему началу переговорного процесса. В Кремле подчеркнули, что таким образом в США пытаются манипулировать Россией. 

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Американский президент Дональд Трамп в случае неудачных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным готов задействовать некие «рычаги давлений» на РФ в целом. Об этом заявила пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, намекнув на введение новых антироссийских санкций.  «Трамп готов задействовать „рычаги давления“ на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий», — утверждает Левитт. Об этом она заявила во время прямого эфира, трансляцию которого проводится в соцсети X. В качестве мер потенциального влияния на Москву будут использованы санкции, пояснила представитель Белого дома.  В марте этого года Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных санкций против России с целью ускорения разрешения конфликта на Украине. Он также призвал стороны конфликта к скорейшему началу переговорного процесса. В Кремле подчеркнули, что таким образом в США пытаются манипулировать Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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