В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине после общения с Путиным

Белый дом: Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп решительно настроен на завершение украинского конфликта, отметили в Белом доме
Дональд Трамп решительно настроен на завершение украинского конфликта, отметили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он также отметил в целом уважительные отношения между Трампом и российским главой Владимиром Путиным, которые ранее контактировали. 

«Трамп настроен серьезно [по Украине] и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени», — заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation. Также представитель Белого дома отметил в целом уважительное отношение Трампа к Путину. Связано это с тем, что более-менее хорошие отношения у лидеров государств были и на момент первого президентского срока Трампа. 

Президент России Владимир Путин 13 марта выразил свою поддержку предложению Штатов о прекращении боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что такое перемирие должно быть направлено на достижение долгосрочного мирного урегулирования и решение первопричин кризиса.

Президент РФ также задался вопросом о том, как в целом будет организовано перемирие и как будет осуществляться контроль за действиями Украины в период перемирия. Путин выразил опасения, что Киев может использовать перемирие для проведения принудительной мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, высказался против условий России по перемирию.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он также отметил в целом уважительные отношения между Трампом и российским главой Владимиром Путиным, которые ранее контактировали.  «Трамп настроен серьезно [по Украине] и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени», — заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation. Также представитель Белого дома отметил в целом уважительное отношение Трампа к Путину. Связано это с тем, что более-менее хорошие отношения у лидеров государств были и на момент первого президентского срока Трампа.  Президент России Владимир Путин 13 марта выразил свою поддержку предложению Штатов о прекращении боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что такое перемирие должно быть направлено на достижение долгосрочного мирного урегулирования и решение первопричин кризиса. Президент РФ также задался вопросом о том, как в целом будет организовано перемирие и как будет осуществляться контроль за действиями Украины в период перемирия. Путин выразил опасения, что Киев может использовать перемирие для проведения принудительной мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, высказался против условий России по перемирию.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...