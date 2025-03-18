В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине после общения с Путиным

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он также отметил в целом уважительные отношения между Трампом и российским главой Владимиром Путиным, которые ранее контактировали.
«Трамп настроен серьезно [по Украине] и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени», — заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation. Также представитель Белого дома отметил в целом уважительное отношение Трампа к Путину. Связано это с тем, что более-менее хорошие отношения у лидеров государств были и на момент первого президентского срока Трампа.
Президент России Владимир Путин 13 марта выразил свою поддержку предложению Штатов о прекращении боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что такое перемирие должно быть направлено на достижение долгосрочного мирного урегулирования и решение первопричин кризиса.
Президент РФ также задался вопросом о том, как в целом будет организовано перемирие и как будет осуществляться контроль за действиями Украины в период перемирия. Путин выразил опасения, что Киев может использовать перемирие для проведения принудительной мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, высказался против условий России по перемирию.
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