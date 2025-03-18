Трамп признал, что санкционная политика США вредит самим Штатам

Президент США Дональд Трамп признал, что действующая санкционная политика его страны оказывает негативное воздействие на саму американскую экономику. С таким заявлением выступил министр финансов Скотт Бессент, подчеркнув, что американский глава поручил министерству полностью переработать существующий санкционный режим.
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю „ленивые санкции“. Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — подчеркнул Бессент в интервью телеканалу Fox Business. По итогу глава американского минфина заявил, что США намерены усилить санкционный режим в принципе, чтобы он был максимально эффективен.
Накануне пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен использовать новые санкции против России в качестве рычага давления, если переговоры с российским президентом Путиным пойдут «не по плану». В марте текущего года Дональд Трамп объявил о возможности введения новых санкций против России, которые должны способствовать более быстрому урегулированию ситуации на Украине. В Кремле на это заявили, что такие шаги со стороны США являются попыткой манипулирования Россией.
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