Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» прочитал в суде Коран. После он начал утверждать, что ранее ему неправильно трактовали религиозные тексты. Об этом заявил адвокат обвиняемого по делу Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.
«Фигурант дела о теракте в „Крокусе“ прочитал Коран и начал утверждать, что ему писание трактовали совершенно по-другому», — сообщило издание «Звезда» в своем telegram-канале со ссылкой на слова Власова. Он также отметил сложности в работе с обвиняемыми.
По словам юриста, обвиняемые в теракте не пытаются прикрыть друг друга, но иногда задерживаются с предоставлением информации. «Следователь пришел к [одному из обвиняемых] в начале, говорит: „А что ты мне не рассказал вот это?“ А тот отвечает: „Вы же не спрашивали“. Просто ответил. Но нет такого, что пытается что-то утаить», — объяснил Власов.
В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск, Московской области, произошел теракт. В результате нападения вооруженных преступников погибло 145 человек, среди которых было шестеро детей. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести.
Виновными признаны четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они были арестованы.
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