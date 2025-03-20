Осужденный за теракт в «Крокусе» прочитал судье Коран. Видео

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Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» зачитал Коран в зале суда
Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» зачитал Коран в зале суда Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» прочитал в суде Коран. После он начал утверждать, что ранее ему неправильно трактовали религиозные тексты. Об этом заявил адвокат обвиняемого по делу Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.

«Фигурант дела о теракте в „Крокусе“ прочитал Коран и начал утверждать, что ему писание трактовали совершенно по-другому», — сообщило издание «Звезда» в своем telegram-канале со ссылкой на слова Власова. Он также отметил сложности в работе с обвиняемыми.

По словам юриста, обвиняемые в теракте не пытаются прикрыть друг друга, но иногда задерживаются с предоставлением информации. «Следователь пришел к [одному из обвиняемых] в начале, говорит: „А что ты мне не рассказал вот это?“ А тот отвечает: „Вы же не спрашивали“. Просто ответил. Но нет такого, что пытается что-то утаить», — объяснил Власов.

В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск, Московской области, произошел теракт. В результате нападения вооруженных преступников погибло 145 человек, среди которых было шестеро детей. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

Виновными признаны четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они были арестованы.

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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» прочитал в суде Коран. После он начал утверждать, что ранее ему неправильно трактовали религиозные тексты. Об этом заявил адвокат обвиняемого по делу Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов. «Фигурант дела о теракте в „Крокусе“ прочитал Коран и начал утверждать, что ему писание трактовали совершенно по-другому», — сообщило издание «Звезда» в своем telegram-канале со ссылкой на слова Власова. Он также отметил сложности в работе с обвиняемыми. По словам юриста, обвиняемые в теракте не пытаются прикрыть друг друга, но иногда задерживаются с предоставлением информации. «Следователь пришел к [одному из обвиняемых] в начале, говорит: „А что ты мне не рассказал вот это?“ А тот отвечает: „Вы же не спрашивали“. Просто ответил. Но нет такого, что пытается что-то утаить», — объяснил Власов. В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск, Московской области, произошел теракт. В результате нападения вооруженных преступников погибло 145 человек, среди которых было шестеро детей. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести. Виновными признаны четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они были арестованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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