Путин раскрыл секрет успеха российского бизнесмена

Главный успех предпринимателя заключается в его ежедневной работе и умении общаться с людьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российского бизнеса.
«Наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант, это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное», — подчеркнул Путин в ходе встречи с бизнесменами в День российского предпринимательства. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих достижениях.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других отраслей, таких как виноделие, индустрия гостеприимства и высокие технологии. Президент отмечал, что успехи бизнеса достигнуты благодаря совместной работе предпринимателей, государства и трудовых коллективов, несмотря на внешние санкции.
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