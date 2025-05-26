Путин раскрыл секрет успеха российского бизнесмена

Путин: умение общаться с людьми — успех российского бизнесмена
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Главный успех бизнесмена заключается в умении общаться с людьми, подчеркнул Владимир Путин
Главный успех бизнесмена заключается в умении общаться с людьми, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Главный успех предпринимателя заключается в его ежедневной работе и умении общаться с людьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российского бизнеса.

«Наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант, это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное», — подчеркнул Путин в ходе встречи с бизнесменами в День российского предпринимательства. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих достижениях. 

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других отраслей, таких как виноделие, индустрия гостеприимства и высокие технологии. Президент отмечал, что успехи бизнеса достигнуты благодаря совместной работе предпринимателей, государства и трудовых коллективов, несмотря на внешние санкции.

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Главный успех предпринимателя заключается в его ежедневной работе и умении общаться с людьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российского бизнеса. «Наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант, это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное», — подчеркнул Путин в ходе встречи с бизнесменами в День российского предпринимательства. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих достижениях.  Ранее Владимир Путин подчеркивал, что рост российской экономики обеспечивается не только оборонно-промышленным комплексом, но и развитием других отраслей, таких как виноделие, индустрия гостеприимства и высокие технологии. Президент отмечал, что успехи бизнеса достигнуты благодаря совместной работе предпринимателей, государства и трудовых коллективов, несмотря на внешние санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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