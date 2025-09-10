Силы ПВО отразили атаку ВСУ на несколько российских регионов

32 беспилотника были уничтожены над российской территорией, больше всего над Белгородской областью
32 беспилотника были уничтожены над российской территорией, больше всего над Белгородской областью
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в небе над несколькими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Десятого сентября 2025 года в период с 11.15 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что большинство беспилотников — 25 единиц — были сбиты над Белгородской областью, четыре над акваторией Черного моря, два над Курской областью и еще один над территорией Краснодарского края.

Утром 10 сентября Минобороны отчитывалось о шести БПЛА сбитых над Крымом и Белгородской областью, пишет «Царьград». Вследствие атаки было повреждено административное здание, 16-летняя девушка получила травмы.

