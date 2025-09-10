Силы ПВО отразили атаку ВСУ на несколько российских регионов

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в небе над несколькими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Десятого сентября 2025 года в период с 11.15 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что большинство беспилотников — 25 единиц — были сбиты над Белгородской областью, четыре над акваторией Черного моря, два над Курской областью и еще один над территорией Краснодарского края.
Утром 10 сентября Минобороны отчитывалось о шести БПЛА сбитых над Крымом и Белгородской областью, пишет «Царьград». Вследствие атаки было повреждено административное здание, 16-летняя девушка получила травмы.
