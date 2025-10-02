02 октября 2025

Путин впервые рассказал подробности разговора с Трампом на Аляске

Путин назвал разговор с Трампом по Украине хорошим
Путин заявил, что не обсуждал с Трампом ничего на Аляске, кроме украинского конфликта
Путин заявил, что не обсуждал с Трампом ничего на Аляске, кроме украинского конфликта
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Разговор с президентом США Дональдом Трампом на Аляске об урегулировании  украинского кризиса был хорошим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы там (на Аляске — ред.) не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже о двусторонней повестке, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом, это уже хорошо», — отметил глава государства. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего российских и зарубежных специалистов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году основное внимание уделяется вопросам формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран.

