Путин впервые рассказал подробности разговора с Трампом на Аляске

Разговор с президентом США Дональдом Трампом на Аляске об урегулировании украинского кризиса был хорошим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы там (на Аляске — ред.) не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже о двусторонней повестке, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом, это уже хорошо», — отметил глава государства. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего российских и зарубежных специалистов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году основное внимание уделяется вопросам формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран.
