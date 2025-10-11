В составе ВСУ самовольно оставили свои части примерно 250 тысяч украинских военнослужащих. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части», — передает слова Безуглой украинское издание «СТРАНА.ua». Она добавила, что текущее количество дезертиров уже сравнимо с численностью всей украинской армии до начала конфликта. Безуглая предупреждает, что при сохранении такой динамики вскоре количество самовольно оставивших части может достичь половины от общей численности ВСУ.
Эти данные подтверждают ранее обнародованную статистику о превышении числа случаев дезертирства отметки в 120 тысяч с начала года. По информации ТАСС, практически 93% военнослужащих, самовольно оставивших свои части, так и не возвращаются для прохождения дальнейшей службы.
