В Раде указали на устрашающую тенденцию в ВСУ

Нардеп Безуглая: 250 тысяч украинских военных ушли в самоволку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ на пороге масштабных проблем, заявила Безуглая
ВСУ на пороге масштабных проблем, заявила Безуглая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В составе ВСУ самовольно оставили свои части примерно 250 тысяч украинских военнослужащих. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части», — передает слова Безуглой украинское издание «СТРАНА.ua». Она добавила, что текущее количество дезертиров уже сравнимо с численностью всей украинской армии до начала конфликта. Безуглая предупреждает, что при сохранении такой динамики вскоре количество самовольно оставивших части может достичь половины от общей численности ВСУ.

Эти данные подтверждают ранее обнародованную статистику о превышении числа случаев дезертирства отметки в 120 тысяч с начала года. По информации ТАСС, практически 93% военнослужащих, самовольно оставивших свои части, так и не возвращаются для прохождения дальнейшей службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В составе ВСУ самовольно оставили свои части примерно 250 тысяч украинских военнослужащих. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части», — передает слова Безуглой украинское издание «СТРАНА.ua». Она добавила, что текущее количество дезертиров уже сравнимо с численностью всей украинской армии до начала конфликта. Безуглая предупреждает, что при сохранении такой динамики вскоре количество самовольно оставивших части может достичь половины от общей численности ВСУ. Эти данные подтверждают ранее обнародованную статистику о превышении числа случаев дезертирства отметки в 120 тысяч с начала года. По информации ТАСС, практически 93% военнослужащих, самовольно оставивших свои части, так и не возвращаются для прохождения дальнейшей службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...