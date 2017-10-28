Старец, к которому прислушивается Путин, заставил уральцев смеяться

12:38 28 октября 2017 0

Отец Ефрем подарил главе РМК тисненое золотом Евангелие — для служб в новом храме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отец Ефрем — настоятель Ватопеда (самого знаменитого из афонских монастырей), аудиенции с которым ценит президент России Владимир Путин, приехал в Екатеринбург. Что привело старца на Урал, почему во время встречи с ним все прихожане смеялись и какой «золотой ключик» он подарил уральскому олигарху — в репортаже «URA.RU».

Вечером пятницы в екатеринбургской епархии царил ажиотаж: сотни людей пришли послушать афонского старца Ефрема. Боясь, что все слушатели в зал не влезут, в духовно-просветительском центре митрополии организовали «кинозалы», выставив в фойе трех этажей стулья. Гостей встречают девушки в красивых длинных платьях («слушательницы православных курсов», — объясняет кто-то). Ожидая прибытия старца, журналисты вспоминают, что отец Ефрем уже бывал в Екатеринбурге — в 2011, когда привозил сюда пояс Пресвятой Богородицы. Вопрос, который занимает всех: зачем он приехал сейчас? Что забыл афонский монах на Урале?

Отец Ефрем подъезжает на черном тонированном джипе: они останавливаются во дворе епархии метрах в 50 от крыльца — и встречающие делегацию священники бросаются бегом к машине. Возвращаются уже вместе с гостем. Первым идет викарий екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг), показывая старцу дорогу. Сразу за дорогим гостем — глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

«У нас визит незапланированный: поедем поклониться некоторым монастырям и церквям», — рассказывает игумен Ватопеда в ходе короткого брифинга. И тут признается: «Мы гостим у господина Игоря Алтушкина, который является благодетелем нашей обители. Мы хотим принести вам слово надежды. Сегодня люди живут странной жизнью и забывают присутствие Божие. Мы хотим сказать, что жив Господь Бог». Брифинг резко обрывают: слов старца ждут не только журналисты, но и огромная толпа народа.

Старец Ефрем с Афона становится пророком для Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отец и Ефрем с сопровождающими проходит в зал. Старец сразу же начинает говорить. Его голос, как и переводчика, прекрасно слышно в колонках, хотя на столе не видно ни одного микрофона (на самом деле, они спрятаны в вазе с цветами). Тем временем опаздывающие пробираются мимо сцены и занимают стулья в первых рядах, которые оставляли для VIP-гостей: большой зал епархии заполнен до отказа — народ стоит даже вдоль проходов.

«В Ватопедском монастыре 300 мест в гостинице для паломников, и она всегда полная, — скажет потом архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. — И они все стоят в очереди попасть к отцу Ефрему на разговор. Архиереи стоят в очереди на беседу! Живая очередь людей к нему с вопросами — с такими же, как у вас. А мы сегодня, не находясь на святой горе Афон, можем пообщаться со старцем Ефремом».

Вступительное слово гостя длится минут двадцать — за это время на его столе уже скопилась куча записок. Владыка Евгений (Кульберг), который «модерирует» встречу, разворачивает записки, складывает схожие по содержанию в одну кучку и зачитывает самые интересные. «Встречали ли вы в церкви мертвых духом? Что им посоветуете?» — читает он.

«Церковь — это больница, но в нашей больнице даже в морге есть надежда», — отвечает старец (в зале раздается смех).

На многие казалось бы сложные вопросы он дает очень простые, даже очевидные ответы, но из уст старца они звучат как вновь открывшиеся истины. «Как научить детей молиться?» — спрашивает кто-то. «Когда мы молимся сами, сможем и детей научить. Наши первые учителя — родители», — отвечает он. «Дома, кроме меня, никто не верит, одна хожу в церковь. Как быть?» — интересуется девушка. «Богу надо подчиняться, а не людям, — отвечает старец. — Вы ходите, а они пусть не ходят».

Большой зал Екатеринбургской епархии заполнен до отказа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие вещи старец объясняет на простых жизненных примерах. «Можно ли повенчаться с девушкой, если родители не дают благословения?» — спрашивают его. «Мы не на родителях женимся, а на девушке, значит, можно», — отвечает монах. Затем он вспоминает историю, как женщина привезла к нему дочку, которая хотела выйти замуж за какого-то «негодяя» — чтобы старец ее отговорил. «Я поговорил с дочкой. Я бы не хотел иметь такую маму! У дочки-то все в порядке было. К сожалению, бывают такие мамы!», — говорит монах (и в зале слышен вздох: большинство пришедших — женщины среднего возраста и старше).

Слушая эти рассказы, народ начинает слать записки не только про духовную жизнь, но и с просьбой дать совет в той или иной жизненной ситуации. «Задайте этот вопрос вашему духовнику», — рекомендует в ряде случаях старец. Например — автору вопроса: «Мне 44, ей 46, она разведена, у нее двое детей, хотим пожениться, но я сомневаюсь в своих силах…».

Вместо ответа у Ефрема есть шутка про монаха, к которому обратился пожилой мужчина.

«Мне 50, я еще не женился», — говорит прихожанин. «А мне 70, и я тоже не женился», — отвечает монах.

Владыка Кирилл обращается к старцу Ефиму с ответным словом — с благодарностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Народ смеется настолько часто и от души, что в какой-то момент кажется: это не встреча православного монаха с прихожанами, а юмористическое шоу. «Работаю в церковной лавке. Во время литургии передаю свечи, записки. Грешу ли я?» — спрашивает женщина. «Кто делает по послушанию, пребывает в благодати, — отвечает старец. — У нас во время служб повара отсутствуют: готовят еду. Часто они бОльшую благодать принимают, чем те, кто находится в храме».

Ряд вопросов и ответов звучит в режиме «блиц». «Можно ли узнать будущее?» — спрашивает Татьяна 14 лет. «Единственное, что мы знаем: в один прекрасный день умрем», — отвечает старец. «Сдавать ли отпечатки пальцев, чтобы поехать в Европу? Боюсь этого как метки Сатаны»» — спрашивает кто-то. «Сдавайте отпечатки и не бойтесь: пока нет в этом опасности», — говорит Ефрем.

«Правда ли, что в Афоне хотят сделать мост, чтобы женщины могли приезжать туда на машинах? Будет ли в России война?».

— «Ни того, ни другого не будет — успокойтесь».

Разумеется, звучат вопросы и по резонансным сегодня темам. Про Поклонскую старец отвечает, что слышал о ней, но не знает ее позицию. А вот «Матильду» осуждает и призывает не смотреть ее. «Этот фильм не снимали Божьим духом, — говорит Ефрем. — Хотят преувеличить недостатки Святого Николая и его семьи. Святые не были безошибочны, они были людьми покаяния. Царь Николай свое покаяние венчал мученичеством, поэтому он — совершенный мученик».

Особые слова звучат о России («Бог покрывает Россию, бояться не надо»), о Екатеринбурге («этот город под особенным покровом Святой Екатерины»). В конце встречи, когда стороны обмениваются благодарностями и подарками, старец дарит Игорю Алтушкину «литургического Евангелие» огромное размера — для храма

На сцене яркое освещение, а Евангелие покрыто позолотой, и на лицо олигарха Игоря Алтушкина падает отблеск. «Просветлел», — шепчутся в зале. Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ваш город называется городом Екатерины, Ваша покровительница — Святая Екатерина, — обращается Ефрем к народу. — Вы обязательно должны построить ее храм. Господин Алтушкин сразу принял эту идеи, и с Божьей помощью через несколько лет у нас будет этот прекрасный храм. Освятим его со всеми торжествами, и увидите, как после освящения этого храма придет особенное благословение на весь город». «Вот зачем он приезжал!» — шепчутся журналисты.

Прощаясь с паствой, владыка Кирилл сообщает: старец Ефрем проведет утром в субботу в Новотихвинском женском монастыре. Гостя уводят в приемную митрополита: больше никого из прихожан и прессы к нему не пускают. Единственное исключение — для «URA.RU»: в компании владыки Кирилла и олигарха Алтушкина архимандрит Ефрем дает эксклюзивное интервью нашему агентству.