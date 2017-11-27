«Суду требуется узнать, куда Улюкаев девал все колбаски от Сечина»

20:20 27 ноября 2017 0

Алексей Улюкаев рассказал, что Игорь Сечин регулярно передавал ему подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 27 ноября, в Замоскворецком суде Москвы экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении от главы «Роснефти» взятки в 2 млн долларов за одобрение сделки по покупке «Башнефти», озвучил свою версию произошедшего. По его словам, он даже не подозревал, что берет взятку, считая, что в сумке, приготовленной для него, были всего лишь очередные подарки от Игоря Сечина.

По словам Улюкаева, презент от главы Игоря Сечина не был единичным случаем. В частности, Улюкаев сообщил, что «два или три раза он [Сечин] сам приезжал… с объемистой сумкой». «Это были объемные подарки — он дарил то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это было нормой делового этикета», — пояснил Улюкаев. Именно поэтому, добавил экс-министр, большая сумка, переданная Сечиным, не вызвала у него сомнений, потому как он считал, что там обещанный ему ранее алкоголь. Улюкаев рассказал, что на саммите БРИКС в Гоа глава «Роснефти» пообещал угостить его вином, которое он «никогда не пробовал». Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию в суде, сам Игорь Сечин не явился — уже в четвертый раз.

Игорь Сечин часто дарил дорогие подарки, утверждает экс-глава Минэкономразвития Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению авторитетных наблюдателей, защита Улюкаева последовательно пытается доказать, что бывший министр не знал о полученных деньгах. Однако, увенчается ли успехом такая тактика, еще большой вопрос.

Политконсультант Дмитрий Фетисов утверждает, что «этот подход не дает железных доказательств невиновности Улюкаева», «поскольку есть другие материалы дела, утверждающие, что Улюкаев все же вымогал взятку у Сечина».

Собеседник «URA.RU» отметил, что в своем объяснении Улюкаев не соответствует уровню федерального министра: «Подобная должность требует определенных мер осторожности и поведения. И если даже Улюкаеву удаться избежать уголовной ответственности, то сформировавшийся имидж „чиновника, которого так легко спровоцировать и подвести под статью Уголовного кодекса“, вряд ли позволит ему в будущем найти достойную работу».

Политолог Максим Жаров заявил «URA.RU», что объяснения Алексея Улюкаева не очень убедительны и косвенно свидетельствуют о том, что министр был не против получения столь крупной суммы как «подарка». «Из слов Улюкаева следует, что Сечин дарил ему подарки постоянно и министр так к этим подаркам привык, что вместо подарка схватил взятку. В связи с этим [суду] требуется допросить личного повара Улюкаева и руководство комбината питания при Минэкономразвития, чтобы узнать, куда бывший министр девал все съестное, в том числе колбаски, полученные от Сечина в качестве подарков.

Законопослушный министр, не берущий взяток, по идее должен был бы все съестное, полученное в качестве подарков, сдавать в казну», — напомнил Жаров.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» указал, что версия, изложенная экс-министром, имеет право на существование: «Факт, что такие люди, как Сечин и Улюкаев, „бодаются“ прилюдно, говорит о том, что конфликт не ясен даже тем, кто на самом верху. И поэтому принято решение — вести все публично».

Алексей Улюкаев раскрывает все новые подробности их отношений с главой «Роснефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Было бы, конечно, интересно провести «слепые» пробы в поднятии и перекладывании сумок с 2 млн долларов и 8 бутылками, которые в упаковках занимают примерно тот же объем, заявил «URA.RU» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «Стоит иметь в виду, что 20 тысяч 100-долларовых купюр в стандартных упаковках весят чуть больше 20 кг, а вино — чуть больше 12. Но дело даже не в этих весовых разночтениях — на месте Улюкаева я бы открыл сумку и даже взял в руки одну из „обещанных“ бутылок вина. Хотя бы из вежливости», — сказал Смирнов.

В середине октября гособвинение продемонстрировало в суде Москвы аудио- и видеозаписи встречи главы «Роснефти» с Улюкаевым в день задержания последнего якобы при получении им взятки. Так, на обнародованной записи видно, что сумка какое-то время стояла рядом с гаражом «Роснефти», в который позже заехал служебный автомобиль экс-министра. Выйдя из машины, Улюкаев распорядился поставить корзинку с колбасой в автомобиль и попросил приготовить чай.