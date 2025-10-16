«Непременно состоится»: Патриарх Кирилл сделал заявление об апокалипсисе

Патриарх Кирилл заявил, что конца человеческой цивилизации не избежать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл заявил, что конец света точно состоится
Патриарх Кирилл заявил, что конец света точно состоится Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наступление апокалипсиса неизбежно, однако точная дата и время этого события остаются неведомыми. По его мнению, для каждого человека гораздо важнее задуматься о собственной смерти и предстоящей встрече с Богом.

«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал патриарх Кирилл. Его слова прозвучали на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает РИА Новости. 

Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что на протяжении всей истории христианства идеи, связанные с апокалипсисом, вызывали опасения среди верующих. Однако со временем Церковь пришла к пониманию, что Второе пришествие Христа относится к категории внеисторических и метаисторических явлений, и никто не может знать, когда оно произойдет.

Он также подчеркнул, что гораздо важнее для каждого человека задуматься о собственной кончине, ведь именно тогда состоится личная встреча с Господом и будет совершен суд. «Нам следует меньше задумываться о времени апокалипсиса и больше уделять внимания спасению собственной души», — заключил патриарх Кирилл, призвав верующих вести христианский образ жизни и готовиться к встрече с Богом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наступление апокалипсиса неизбежно, однако точная дата и время этого события остаются неведомыми. По его мнению, для каждого человека гораздо важнее задуматься о собственной смерти и предстоящей встрече с Богом. «Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал патриарх Кирилл. Его слова прозвучали на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает РИА Новости.  Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что на протяжении всей истории христианства идеи, связанные с апокалипсисом, вызывали опасения среди верующих. Однако со временем Церковь пришла к пониманию, что Второе пришествие Христа относится к категории внеисторических и метаисторических явлений, и никто не может знать, когда оно произойдет. Он также подчеркнул, что гораздо важнее для каждого человека задуматься о собственной кончине, ведь именно тогда состоится личная встреча с Господом и будет совершен суд. «Нам следует меньше задумываться о времени апокалипсиса и больше уделять внимания спасению собственной души», — заключил патриарх Кирилл, призвав верующих вести христианский образ жизни и готовиться к встрече с Богом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...